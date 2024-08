Der Energieladen von Envia-M und Mitgas präsentiert sich in Jessen an einem neuen Standort. Wer die Kunden vor Ort berät und was am 27. August ab 13 Uhr auf dem Programm steht.

Gelungene Überraschung - Energieladen in Jessen präsentiert sich an einem neuen Standort

Jessen/MZ. - Der Energieladen von Envia-M und Mitgas ist innerhalb der Stadt umgezogen – von der Wittenberger Straße 12 in die Lange Straße 7. Die beiden Kundenberater, Claudia Köppe und Uwe Müller, erzählen, dass der neue Standort mehrere Vorteile bietet. „Uns steht hier mehr Fläche zur Präsentation unserer Produkte wie Speicher für Photovoltaikanlagen oder Wallboxen zur Verfügung“, erklärt Claudia Köppe, das Mobiliar entspreche dem aktuellen Zeitgeist, aufgrund der besseren Raumgröße sei die Privatsphäre der Kunden beim persönlichen Gespräch optimal gewährleistet.

Die beiden Kundenberater erzählen auch, dass ihr Einzugsbereich von Kemberg, Bad Schmiedeberg über Torgau, Beilrode bis Schönewalde geht. Denn der nächste Energieladen befindet sich in Bitterfeld. Viele Kunden, ergänzt Müller, sind überrascht, dass sich Envia-M/Mitgas in der Langen Straße niedergelassen habe. „Dabei sind wir schön zwölf Jahre am Standort Jessen tätig.“

An fünf Tagen in der Woche steht das Duo der Kundschaft zur Verfügung und bietet den Komplett-Service von Anmeldung über Anbieter-Wechsel bis zur umfangreichen Energieberatung. Wer auf der Suche nach den „Stromfressern“ im eigenen Haushalt ist, kann sich ein Energiemessgerät ausleihen. Da die Inbetriebnahme von Wallboxen immer mehr in den Fokus rückt, ist die Wahl des richtigen Tarifs von entscheidender Bedeutung.

In Jessen werden dazu die Daten aufgenommen, das Kundengespräch vor Ort führt die Fachabteilung. Dies gilt ebenfalls für Photovoltaikanlagen. Die häufigste Frage gibt es laut Köppe und Müller nicht. In Zeiten steigender Energiepreise drehen sich die Gespräche meist um die Themen Einsparmöglichkeiten, Heizungsumstellungen oder günstige Tarife.

Grundsätzlich, erklärt das Duo, habe der Umzug viel positives Feedback ausgelöst. Die Räume sind wie angedeutet hell und farblich hübsch gestaltet, auf einer Leinwand thront das Jessener Schloss in all seiner Pracht. „Nur das Festnetztelefon funktioniert nocht nicht. Es dauert mit der Umschaltung. Aber das kriegen wir auch noch hin“, heißt es unisono. Am 27. August öffnet der Energieladen für alle Interessierten von 13 bis 18 Uhr seine Türen.

An diesem Nachmittag steht die Beratung zwar mit im Vordergrund, doch auch die kleinen Besucher kommen nicht zu kurz. Das Envia-M- Maskottchen „Kilowattchen“ ist zu Besuch, es werden Spiele für Kinder angeboten, ein Glücksrad mit vielen Preisen wie zum Beispiel Kinokarten aufgebaut. Hungrig und durstig muss keiner nach Hause gehen.

Der „Tag der offenen Tür“, sagen beide, diene ebenfalls dazu, sich einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Denn wie erwähnt sind viele Einwohner erstaunt, dass es in der Stadt überhaupt einen Energieladen gibt. Denn nicht jedes Problem kann online geklärt werden. Und: „Wir hören des öfteren, ihr seid aber schwierig zu finden.“ Mit der Veranstaltung am 27. August soll dieses Problem endgültig Geschichte sein.