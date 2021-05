Garten mit Schlossblick in Prettin

Prettin - „Es war schon immer eine Gartenanlage“, sagt Jörg Friedrich, der Vorsitzende der Gartenanlage „Schlossgarten Prettin e.V.“. Bereits die Mönche des Antoniterklosters Lichtenbergk hatten an derselben Stelle einen Klostergarten angelegt. Und auch später, als aus dem Renaissanceschloss Lichtenburg eine Strafanstalt wurde, gab es einen Garten zur Selbstversorgung, berichtet der 47-Jährige.

Der Gartenchef hat sein ganzes Leben im Herzen der Anlage verbracht. Seit den 1950 Jahre wohnt seine Familie in der ehemaligen Darre, die zu einem Wohnhaus umgebaut wurde.

In seiner Kindheit waren alle 64 Kleingärten verpachtet. „Es wurde in drei Etagen angebaut, erst Obstbaum, darunter Beerensträucher und dann die Kartoffeln“, erinnert sich Friedrich.

Nur wenige Regeln

Aktuell sind auf dem städtischen Land 19 Parzellen vergeben. Eine davon ist der Kräutergarten des Jessener „Wir“-Vereins. Friedrich findet, dass dieser Schaugarten eine große Bereicherung darstellt, da er für alle Hobbygärtner eine gute Inspirationsquelle ist.

Seit einigen Jahren gehört der Verein nicht mehr dem Wittenberger Gartenverband an und kann daher das strikte Kleingartengesetz etwas großzügiger auslegen. „Natürlich muss auch bei uns der Garten noch als solcher genutzt werden, aber eben nicht nur“, sagt der Sanitär- und Heizungsfachmann und verweist auf einen Garten in der Nähe des Pavillons.

In diesem haben die Kleingärtner für ihre Kinder ein wahres Kletterparadies errichtet. Der Verein orientiert sich zwar auch an der Je-Ein-Drittel-Verhältnis-Regel von Nutzgarten, Laube und Freizeitbereich, aber nicht stur, denn schließlich „kann man über alles reden“.

Zu den wenigen Regeln in der Anlage zählt, dass die Gartenabfälle gesammelt und nicht einzeln verbrannt werden. Damit die Anlage nicht andauernd unter einer Rauchglocke versinkt.

Jeder, der seinen Garten aufgibt, hat ein Jahr Zeit, einen Nachfolger zu finden. In dieser Zeit ist der Besitzer immer noch für seine Parzelle verantwortlich. Wenn niemand den Garten übernehmen will, muss er zurückgebaut werden. Allerdings beschränkt sich diese Vorgabe nur auf vorhandene Gebäude, denn Friedrich hält nichts davon, Bäume zu fällen. Für ihn würde das jedem ökologischen Gedanken widersprechen.

Wiesen für mehr Insekten

Damit die Anlage so natürlich wie möglich bleibt, werden abgegebene Parzellen nur einmal im Jahr gemäht, „seitdem wir die Wiesen wachsen lassen, gibt es eine erheblich größere Vielfalt an Insekten “, um diese noch weiter zu fördern, hat Friedrich mit einem Gartenfreund in diesem Jahr zwei Insektenwiesen angelegt. Leider ist momentan von der Blütenpracht nur ein winziger grüner Halm zu sehen. Dafür stehen die Tulpen in diesem Jahr besonders gut da, „für sie ist das kühle Wetter ideal“.

Friedrich ist bewusst, dass es Kleingartenanlagen auf dem Land, wo fast jeder ein Haus mit eigenem Garten hat, schwer haben. Doch bisher gäbe es in ihrer Anlage ein relativ stabiles Kommen und Gehen. So hat eine junge Familie, die demnächst ihren Garten abgeben will, diesen auf Ebay angeboten, „innerhalb einer halben Stunde haben sich sieben Interessenten gemeldet, darunter auch Berliner“.

Die neuen Kleingärtner

Überhaupt scheint das Interesse an einem Schrebergarten zu wachsen. Wenn auch nicht mehr in der altbekannten Form. So gibt es laut Friedrich Anfragen von Campern und Tinyhouse-Besitzern, die gerne eine Parzelle in den historischen Mauern des Schlossgartens hätten. Friedrich hat dazu eine ganz klare Meinung: Ob jemand ein Wohnmobil oder eine Holzhütte hinstellt, ist je-dem Gartenbesitzer vollkommen selbst überlassen, solange nur der Rest als Garten genutzt wird.

Die Kleingärtner der Prettiner Anlage „Schlossgarten“ genießen einen exklusiven Blick auf die Lichtenburg. (Foto: Annette Schmidt)

Die Festwiese, die fast über die gesamte Länge der hinteren Schlossmauer verläuft, ist mit Wasser und Strom versorgt und auch ein behindertengerechtes Toilettengebäude ist vorhanden. Friedrich erzählt, dass der Verein die Wiese im vorigen Jahr gerne wiederbeleben wollte. Es war ein Maifest geplant, das aber ebenso wie das ersatzweise angedachte Herbstfest ausfiel.

„Hoffentlich können wir das dieses Jahr nachholen.“ Bis dahin werden in diesem Sommer wieder Pferde auf der Wiese weiden. Friedrich und seine Frau überlegen derweil, wie sie den Pavillon, der an der Mauer zur Straße steht, dekorieren könnten. „Wir haben im vergangenen Advent damit angefangen und das kam sehr gut an. Wir planen nun für Halloween.“Bei Interesse melden unter: kgvschlossgartenprettin.eV@gmx.de