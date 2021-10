Ganz Bethau feiert Finalsieg im Kreiswettbewerb mit großem Grillfest

Bethau/MZ - Auf dem Platz vor dem Gasthof „Zur Friedenseiche“ in Bethau ist wieder einmal viel los. Autos und ein Rasentraktor stehen am Straßenrand. Die Einwohner unterhalten sich fröhlich in kleinen Grüppchen. Zwischen den Menschentrauben toben Kinder ausgelassen über den Platz oder auf der grünleuchtenden Hüpfburg. Wie so oft in diesem Jahr hat Ortsbürgermeister Andreas Nowack alle zusammengerufen. Diesmal jedoch nicht für einen weiteren Arbeitseinsatz, die das Dorf zum Sieger im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gemacht hat. Sondern, um Danke zu sagen und den gemeinsamen Erfolg zu feiern.

Vor knapp zwei Wochen hatte sich Bürgermeister Nowack beim Radiosender SAW für die Aktion Abgrillen beworben und tatsächlich gewonnen. Das Fest soll ein schöner Abschluss für ein gelungenes Jahr sein und auch Motivation für kommende Aktionen geben, sagt Andreas Nowack. Jeder der Anwesenden hat mit seinen Möglichkeiten zum Gewinn des Kreiswettbewerbes beigetragen und noch viel mehr zum Gemeinschaftsgefühl, das die knapp 150 Einwohner zählende Gemeinde auszeichnet.

Ein gutes Auge ist im Bethauer Festsaal gefragt. Patrick Langer gibt seinen Tipp für das Korken-Schätz-Spiel ab. Foto: Annette Schmidt

Grillparty im Saal

Im Festsaal geht es ausgelassen zu. Die 50 geladenen Gäste sitzen bei geöffneten Türen in Jacken an den Tischen. Ein kleines Zugeständnis, die die Bestimmungen der Corona-Pandemie verlangen, aber niemanden stören, denn dadurch sind keine Masken notwendig. Die Einwohner haben es sich partout nicht nehmen lassen und das gesponserte Grillangebot aus Würstchen und Bier mit einer großen Auswahl an selbst gemachten Salaten, Kuchen sowie Muffins erweitert.

In so manchen Gesprächen wird über den gemeinsamen Gewinn gesprochen. Bernhard Burghardt erklärt, dass er von Anfang an gewusst hat: Bethau wird den Wettbewerb gewinnen! Er begründet seine Zuversicht wie folgt: „Ich habe die Jury die ganze Zeit beobachtet“, so der Rentner, der die Kommission im Juli mit seinem historischen Traktor durch das Dorf fuhr. Womit der frühere Malermeister nicht rechnen konnte: Der Bürgermeister hat einen Radiosender für die Siegerfeier organisiert. Seine Frau war bei der Siegerehrung in der Wittenberger Musikschule dabei. „Immer wenn wir nicht genannt wurden, dachte ich: Gott sei Dank“, erinnert sich Ursula Burghardt daran, wie spannend die Vergabe war, weil der Gewinner erst zum Schluss genannt wurde.

Ein anderes Gesprächsthema des Abends ist die erfolgreich verlaufene Generalprobe des Traktoren-Schaupflügens am Vormittag. Patrick Langer zeigt Fotos und kündigt an, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr groß aufgezogen wird und dann auch Nicht-Bethauer herzlich willkommen sind.

Auch die kleinsten Bethauer hatten Spaß, wie Lilith Nowack (1). Annette Schmidt

Thema des Abends

Das am hitzigsten diskutierte Thema der Grillparty sind jedoch Bierkorken. Neben der Biertheke steht ein gewaltiger Glaszylinder, der fast bis zum Rand mit Korken gefüllt ist. Die Radiomitarbeiter verteilen Zettel für ein Gewinnspiel. Ob mit groben Zählungen oder mathematischen Gleichungen - alle Bethauer versuchen die Korkenzahl zu schätzen. Nur ein kleiner Tipp von der freundlichen Bardame macht die Runde, es soll eine krumme Zahl sein. Bei der Siegerehrung muss sich Bürgermeister Andreas Nowack ausnahmsweise mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Leon Fred Lehmann liegt mit seiner Schätzung von 12.501 Bierkorken am nächsten dran, der 21-Jährige hat sich lediglich um 94 Korken verschätzt. Der junge Mann hat wie fast alle Jugendliche im Dorf bei den Verschönerungsaktionen mit angepackt. Er freut sich sehr über die Dankesfeier und fügt hinzu, dass Andreas Nowack der Macher hinter allem ist. Deshalb sagt er im Namen des Dorfes: „Dankeschön für die Bewerbung! Er hat sich so richtig reingekniet.“

Leon Fred Lehmann gewinnt den Korken-Schätz-Wettbewerb. Annette Schmidt

Und tatsächlich stehen in Bethau schon neue Veranstaltungen an. Die nächste Aktion am 25. Oktober ist für die jungen Dorfbewohner geplant. Die Kinder und Jugendlichen können mit Unterstützung der Evangelischen Kirche die Hydranten nach ihren Vorstellungen neu gestalten.