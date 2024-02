Simone Lindner gibt seit dem vergangenen Jahr von den Krankenkassen anerkannte Kurse in Qi Gong. Was der Krankenschwester die fernöstlichen Bewegungsübungen geben.

Qi Gong-Trainerin Simone Lindner stärkt mit der Übung den „Bogen spannen“ ihren geistigen Fokus und ihr Immunsystem, darüberhinaus dehnt sie die Schultermuskeln. Die Elsteranerin bietet Kurse in Jessenn, wie hier im Foto im Fitnesstudio Injoy und in Elster an.

Jessen/Elster/MZ. - Nach und nach trudeln die Teilnehmerinnen des Qi Gong-Kurses in den Trainingsraum im Jessener Fitnessstudio Injoy ein. Trainerin Simone Lindner spricht mit beinahe flüsternder Stimme. Sie strahlt diese Ruhe aus, die man mit tiefenentspannten Menschen verbindet. Ihre Selbstbeschreibung, dass sie sich eher zu den temperamentvollen Menschen zählt, wirkt erstaunlich und lässt aufhorchen. Seit sie täglich Qi Gong-Übungen macht, ist sie „ruhiger und nicht mehr so kopflastig“.

Ausgleich zum Job

Die gelernte Krankenschwester erzählt, dass sie viele Jahre auf der Suche war nach einem Ausgleich zum Drei-Schichtsystem und dem anspruchsvollen wie in Teilen aufreibenden Job. „Ich habe alles an Kursen ausprobiert.“ So war sie jahrelang Teil der MZ-Laufgruppen. Als sie durch ihre Bandscheiben verstärkte Rückenprobleme bekam, erinnerte sie sich daran, dass sie vor über dreißig Jahren während ihrer Schwangerschaft einmal im Fernsehen etwas über Qi Gong gesehen hatte.

„Die Bewegungen waren so schön fließend und sahen gar nicht so schwer aus“, so die Elsteranerin, die findet, dass die Bewegungen für sie besser sind als das vergleichsweise starre Halten, wie es beispielsweise im Yoga praktiziert wird. Sie gibt gerne zu, dass sie die Übungen unterschätzt hat. „Richtig ausgeführt, bringen sie einen ordentlich ins Schwitzen. Man muss sowohl äußerlich, also die Muskeln, als auch innerlich, sprich den Geist, lockerlassen“, beschreibt die Trainerin.

Die sanften Bewegungen, die dem Rhythmus der Atmung folgen, sind auf den ersten Blick nicht von den bekannteren Tai Chi-Übungen zu unterscheiden. Qi Gong – das „Tschigung“, sprich mit u anstelle von o ausgesprochen wird – ist die gesundheitsorientiertere ältere Schwester des Tai Chi und Teil der sogenannten Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Tai Chi-Übungen ziehen ihre Ursprünge weitaus mehr aus den asiatischen Kampfkünsten. Vor drei Jahren durchforstete die 59-Jährige das Internet. Mit dem beruflichen Wechsel in eine Tagesklinik kamen die geregelten Arbeitszeiten, um sich in der Bewegungstherapie ausbilden zu lassen. Sie wollte keinen fünftägigen Schnellbesohlungskurs, sondern einen, der sie über die Hintergründe der TCM ausbildet und ihr ermöglicht, später einmal anerkannte Kurse geben zu können.

Zwei Jahre Ausbildung

Zwei Jahre fuhr sie regelmäßig in die Bundeshauptstadt, um ihrer theoretischen Ausbildung, die sie während der Corona-Pandemie in Onlinekursen absolvierte, die praktischen Übungen hinzuzufügen. „Ich habe viel selbst geübt und experimentiert“, so Simone Lindner, die wissen wollte, wie sich die Übungen oder minimal veränderte Ausführungen unterschiedlich auswirken können.

Den Abschluss in der Tasche merkte sie während eines Urlaubs, dass ihr das eigene Training nicht mehr genügte. „Ich wollte mein Wissen weitergeben.“ Oliver Göttert, Inhaber des Jessener Fitnessstudios Injoy, nahm ihren Kurs sofort in das Programm auf. Einige der Teilnehmerinnen, die seit Oktober des vergangenen Jahres mit dem Kurs am Freitag um 19 Uhr ins Wochenende starten, waren sofort Feuer und Flamme. Eine der Damen kannte Qi Gong und freute sich sehr, dass es endlich auch in Jessen angeboten wurde. Eine andere berichtet, dass ihre Schlafprobleme wenigstens an den Wochenenden Geschichte sind.

Informationen zu den Kursen unter Telefon: 0173/8 16 48 99

Als eine Teilnehmerin erklärt, dass das Wichtigste die Atmung sei, freut sich die Kursleiterin sehr, denn vor ihrem ersten Kurs sei sie sehr aufgeregt gewesen. Sie fragte sich, ob sie die Übungen und das, worauf es ankommt, richtig überbringen würde. Mittlerweile ist sie, was ihre wohl ausgearbeiteten Kurspläne betrifft, viel entspannter. Sie überlegt sich noch immer auf den Fahrten von der Arbeit oder auf den Gassi-Runden mit ihrem Hund, was sie machen möchte, doch sobald sie merkt, dass die Teilnehmerinnen etwas anderes brauchen, passt sie sich deren Bedürfnissen an. Im Oktober möchte sie ein weiteres Ausbildungsjahr in Berlin starten, um für sich und ihre Schüler noch mehr Wissen zu erlangen.

Im Februar gibt sie ihren ersten Präventionskurs für Entspannung – auch dafür ist Qi Gong geeignet – in Elster. Der Kurs war innerhalb von vier Tagen ausgebucht. „Für den Kurs im Mai gibt es noch zwei Plätze.“ Dieser Kurs gibt den Teilnehmern die Grundlagen des Qi Gong an die Hand.