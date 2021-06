Fitnesscenter in Jessen öffnen Türen

Nach monatelangen Schließungen kann in den Jessener Studios „Family Gym“ und „Injoy“ unter bestimmten Bedingungen wieder trainiert werden.

Jessen - So richtig wissen Jessica Hanitzsch und Heike Schumann-Fahl nicht, ob sie sich nun freuen können oder nicht. Zu präsent ist die Furcht, dass es ganz schnell wieder vorbei sein kann - und die Lichter im Jessener Fitnessstudio „Family Gym“ erneut ausgehen könnten.

Die beiden Frauen sitzen gemeinsam vor dem Laptop und versuchen sich, so gut es eben möglich ist, mit einem für die Corona-Pandemie typisch gewordenen Webinar auf den Neustart am Dienstag vorzubereiten.

Unsichere Angelegenheit

Noch ist Heike Schumann-Fahl, Mitinhaberin des Jessener Fitnessstudios in der Bahnhofstraße, unsicher, da nicht klar ist, wie die sich ständig ändernden Auflagen im Detail aussehen werden. Aber für sie steht fest: „Es wird bei uns keine Tests geben.“

Denn für das Studio sind lediglich negative medizinische Corona-Schnelltests erlaubt. Ein Selbsttest zählt nicht. Da aber die Jessener Testzentren, wie Schumann-Fahl anmerkt, für einige Mitglieder ungünstige Öffnungszeiten haben, die späteste Schließzeit ist 16 Uhr, will das Studio um der Gleichberechtigung Willen auf Tests verzichten. Ganz sicher ist: Es wird in dieser Woche definitiv keine Kurse im „Family Gym“ geben.

„Darüber hinaus werden wir entweder mit Plan A oder B arbeiten.“ Plan A umfasst laut der Chefin Training im Studio. Notwendig ist dafür ein Inzidenzwert unter 35. Aktuell gilt: Auf den Wegen zwischen und zu den Trainingsgeräten sind Maskenpflicht und das Einhalten der Mindestabstände Pflicht.

„Unser Saunabereich bleibt definitiv geschlossen“, so Heike Schumann-Fahl, die hinzufügt, das Hygienekonzept umfasse außerdem, das die Kunden große Handtücher für die Geräte mitbringen müssten. Und das weder die Duschen noch Umkleiden genutzt werden können. Weil sie sich an die Vorgabe halten muss, dass sich nur eine Person pro 20 Quadratmeter aufhalten darf.

„Sollte Plan A nicht greifen, werden wir aber auf jeden Fall mit Plan B öffnen. Wir werden versuchen, alles möglich zu machen und Sport im Außenbereich anbieten“, erklärt die Chefin, die über die Regelung nicht sehr glücklich ist. Denn nach einem so langen Trainingsausfall wäre eigentlich eine ausführliche und zeitintensive Körperanalyse der Mitglieder notwendig.

Mit dem Outdoor-Angebot, wie Nordic-Walking-Kurse durch die Glücksburger Heide, hofft sie zumindest 20 bis 25 Teilnehmern ein intensives Beweglichkeits- und Ausdauertraining anbieten zu können. Da die Nachfrage hoch ist, ist eine telefonische Voranmeldung notwendig.

Schumann-Fahl erklärt, dass das Studio bisher so gut durch die Krise gekommen sei, läge daran, dass sie während der Schließung keine Beiträge von ihren Kunden erhoben hat und Verträge so bestehen blieben. Sie fügt hinzu, dass erst die nächsten Monate Klarheit darüber bringen werden, ob es einen wirtschaftlichen Schaden geben wird - und wie hoch er dann ausfällt.

Was die Mitarbeiter des „Family Gym“ noch vor sich haben, haben die Trainer des Fitnessstudios „Injoy“ bereits hinter sich. Bereits am 27. Mai öffnete das Studio am Schlossweg nach der pandemiebedingten Schließung wieder seine Türen. Trainerin Vanessa Rohrbeck berichtet auf Anfrage der MZ, dass die Nachfrage noch recht verhalten sei. Aber sowohl auf Mitarbeiter als auch auf Kundenseite seien alle froh, endlich wieder im Studio zu sein.

Umfangreiche Renovierung

Während des monatelangen Lockdowns wurde das Studio komplett renoviert und auch einige neue Trainingsgeräte angeschafft (die MZ berichtete). Um trainieren zu können, braucht es entweder einen vollständigen Impf-, Genesen- oder Testnachweis. Mit entsprechenden Zertifikaten können 50 Personen aufgrund der Größe der Räumlichkeiten und des Belüftungssystems gleichzeitig im „Injoy“ trainieren.

„Wir bieten auch schon wieder Kurse an“, sagt Vanessa Rohrbeck. Für diese muss man sich jedoch über die hauseigene App anmelden. „Die Kurse sind auf zwölf Teilnehmer begrenzt.“

Obwohl auch im „Injoy“ die Sauna vorerst noch geschlossen bleibt, können sowohl die Umkleideräume als auch die Dusche im Studio genutzt werden. (mz)