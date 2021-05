Fernziel ist die Landesklasse in Zahna

So soll der Kunstrasenplatz in Zahna aussehen.

Zahna - Dass im Juni wieder mit dem Training begonnen werden könne, ist eine große Hoffnung von Andreas Hoy, Abteilungsleiter Fußball beim VfB Zahna 1921. Nur so könne die kommende Saison noch halbwegs ordentlich vorbereitet werden. Und dafür nimmt sich die Männermannschaft einiges vor. Zumindest wollen sie erneut an der Spitze der Kreisoberliga mitspielen. Zum Abbruch der jüngsten Saison lagen sie auf dem vierten Platz. Fernziel sei nach wie vor der Aufstieg in die Landesklasse.

Selbstdisziplin ist gefragt

Doch zunächst heißt es erst einmal, mit den gegenwärtigen pandemiebedingten Einschränkungen fertig zu werden. Für die Aktiven bedeutet dies, Selbstdisziplin zu üben, sich mit Läufen, Radfahren oder bei Möglichkeit Schwimmen fit zu halten, erklärt der Abteilungsleiter. Außerdem sei die Zeit genutzt worden, die Vereinsräume zu sanieren.

Die ehemalige Gaststätte erstrahlt in neuem Glanz, wurde gemalert, erhielt Parkett und Theke neu. In einem weiteren Raum wurden die Voraussetzungen für eine neue Abteilung des Vereins geschaffen, für die Darts-Sportler. Auch die Umkleiden sind wieder auf Vordermann gebracht. Ein weiteres, sehr wichtiges Vorhaben soll in den nächsten Tagen beginnen, der Bau des Kunstrasenplatzes. Damit geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung.

Obwohl an Mannschaftstraining derzeit noch nicht zu denken ist und keiner voraussagen kann, wann sich das wieder ändert, verzeichnet der VfB Zahna relativ wenige Abgänge, bei den Männern gar keine und nur wenige im Nachwuchsbereich. „Vor allem bei den Bambini, der F-Jugend, sind wir gut aufgestellt“, so Andreas Hoy. Wenn es wieder um Punkte geht, dann gemeinsam mit dem Abtsdorfer Nachwuchs. Und da gerade die Jüngsten zunehmend Interesse zeigen, sollen in dieser Altersklasse möglicherweise zwei Teams gebildet werden. An eine Verstärkung für die Männer werde derzeit nicht gedacht.

Attraktiver Gegner gesucht

Wenn dann der Kunstrasenplatz fertig ist, könne das einen weiteren Schub für die Fußballer bedeuten, erklärt und hofft der Abteilungsleiter. Insbesondere werde die Trainingsgestaltung einfacher, vor allem witterungsunabhängiger. Und das im 100. Jahr des Vereinsbestehens. Das soll eigentlich groß gefeiert werden. Doch wann und wie ist coronabedingt noch ungewiss.

Eines ist wohl sicher: Es wird ein Fußballspiel der Über-30-Jährigen des VfB Zahna gegen die Nationalmannschaft der Bürgermeister geben. Aber auch für die Fußball-Herren soll ein Höhepunkt gestaltet, ein attraktiver Gegner gesucht werden, so Andreas Hoy. Genauere Vorstellung gebe es wegen des unklaren Termins derzeit noch nicht. Bleibt die Hoffnung, dass sich das bald ändert. (mz)