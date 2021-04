Fast 40 Kita-Kinder müssen in Quarantäne in Annaburg

Im „Abenteuerland“ gibt es einen Coronafall. Was das für die anderen Kinder und ihre Familien bedeutet.

In einer Annaburger Kita gab es einen Corona-Fall.

Annaburg - In der Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Annaburg ist ein Coronafall aufgetreten. Insgesamt 37 Kinder und fünf Erzieher sowie eine Praktikantin wurden als Kontaktpersonen ersten Grades bestimmt, erklärt Marina Schräpler, die für Kindertagesstätten Zuständige bei der Stadt Annaburg. Es ist der erste Coronafall seit der Wiederaufnahme des eingeschränkten Regelbetriebes in der Einrichtung.

Ein Kind positiv getestet

Wie der Landkreis Wittenberg vermeldet, sind davon die Kinder und Erzieher, die am 14. oder 15.?April die Gruppe „4“, die Frühgruppe oder die Spätgruppe besucht haben, betroffen. Sie wurden als enge Kontaktpersonen zu einer SARS-CoV-2 positiven Person eingestuft. Gleiches gilt für vier Hortkinder. Auslöser für die Maßnahmen ist ein positiv auf das Coronavirus getestetes Kind. Die Kinder und die Kontakterzieher müssen sich nun bis einschließlich 29. April in die häusliche Quarantäne begeben. Die Testergebnisse der Kontaktpersonen liegen noch nicht vor, sagt Schräpler.

Keine Schließung geplant

Geschlossen werden müsse die Kita allerdings nach dem Stand von Montagnachmittag nicht, so Schräpler: „Der Betrieb kann weiterhin aufrecht erhalten werden“, betont sie. Es stünden genügend Erzieher für die Betreuung der übrigen Kinder in der Kindertagesstätte und im Hort zur Verfügung. Dennoch bedeute die derzeitige Situation einen enormen Kraftakt für die Erzieherinnen die nun noch im Einsatz sind, erklärt die Mitarbeiterin im Rathaus. (mz/Aline Gorldt)