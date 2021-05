Familienerbe und -zukunft für André Erpel

Külso - Mit Fragezeichen versehen ist der Aushang am Tor zur Ausflugsgaststätte Külsoer Mühle, was das Ende der Schließzeit „aufgrund der Coronaverordnung“ betrifft. Ob er täglich die Inzidenzzahlen verfolge? André Erpel winkt ab. „Zahlen nützen uns nichts“, sagt er. „Wir brauchen die Verordnung vom Landrat.“ Ohne Wenn und Aber lässt er wissen: „Wir werden wieder aufmachen.“

Auch der Külsoer ist der Ansicht, dass die Gastronomie von der Politik zu Unrecht zur Schließung verurteilt wurde. „Wir hatten die besten Hygienekonzepte. Und obwohl die Gaststätten längst zu waren, sind die Corona-Zahlen nach oben gegangen“, sagt er. „Das zeigt doch, dass der Gaststättenbetrieb nicht der Pandemietreiber war.“

Wie die Zeit genutzt wird

Jetzt trägt der Gastwirt erst einmal Arbeitskluft und geht Peter Springer, als Haus- und Hofmeister „wichtigster Mann“ auf dem Anwesen, zur Hand. Die Bänke für den Freisitz bekommen neue Farbe. Seine Tochter, die als Hotelfachfrau im Unternehmen arbeitet, nutze die Zeit des Stillstands für Weiterbildung, erzählt Erpel. Und sein Sohn, gelernter Koch, habe „zum Glück“ noch eine kleine Landwirtschaft.

Eine Gastwirtschaft wird in dem 1356 erstmals urkundlich erwähnten Mühlenobjekt am Zahna-Bach seit 1957 betrieben. 1994 hat Familie Erpel das Erbe von Großmutter „Rosi“ Scholz angetreten und es ist nicht übertrieben, die Külsoer Mühle als eines der schönsten Ausflugslokale im Kreis zu bezeichnen. Ob unter Linden und Eichen auf der Wiese am Bach oder im urigen Hof mit den von Wein umrankten Lauben - es lässt sich trefflich verweilen und normalerweise wirkt die Külsoer Mühle von Frühjahr bis Herbst vor allem auf Radfahrer wie ein starker Magnet.

Der Kalauer: „Herr Wirt, zwei Radler“ - „Ja, das sehe ich und was möchten sie trinken?“ könnte hier seinen Ursprung haben. Einziger Trost für Erpel in diesem Mai: Dass das wechselhafte, kühle Wetter nicht gerade zu Radtouren einlädt. „Nur gut, dass wir Himmelfahrt sowieso nicht aufhatten - das wäre voll in die Hose gegangen.“

Noch ist ungewiss, wann in der Külsoer Mühle wieder Gäste empfangen werden dürfen. Aufgeben ist für die Inhaber kein Thema. (Foto: Ute Otto)

Viele Ausflügler kennen von der Külsoer Mühle nur die Außengastronomie. Liebevoll restauriert sind aber auch die Gasträume - das Bauernzimmer und der Mühlenraum, deren Interieur die Geschichte des bäuerlichen Lebens im Fläming und der einstigen Getreidemühle erzählt. Seit 2011 dreht sich am Giebel über dem Bach wieder ein Wasserrad - die Mühlentechnik war bald nach Einstellung des Betriebs 1952 abgerissen worden.

Liebäugeln mit Erweiterung

Das besondere Ambiente, die ungestörte Lage im Grünen, das weitläufige Areal mit dem großen Naturspielplatz und auf der Südseite die Koppel mit Eseln, Schafen und Ziegen, wo sich Kinder tummeln können, macht die Külsoer Mühle zu einem beliebten Ort für Familienfeiern. 2015 haben Erpels die alte Scheune umgebaut, dabei entstand ein Saal mit 60 Plätzen.

Sind die alle besetzt und es kommt ein großes Buffet hinzu, werde es schon mal eng beim Tanzen. Für eine etwaige Erweiterung braucht Erpel von der Stadt Zahna-Elster einen genehmigten Bebauungsplan. Das Verfahren läuft gegenwärtig. „Ob ich selbst noch anbaue oder später die Kinder - wir wollen uns die Option offenhalten. Es ist kein rausgeschmissenes Geld.“

2020 konnten die Gastwirtschaften nach dem ersten Lockdown eine Woche vor Pfingsten wieder starten - es sollte auch für Erpels keine schlechte Sommersaison werden. Nur mit den Familienfeiern blieb es laut André Erpel verhalten, „weil ja keiner wusste, mit wie vielen Personen wann gefeiert werden darf“. So wurden Reservierungen auf 2021 verschoben und nun erneut ins nächste Jahr, mit dem Ergebnis, dass für 2022 kaum noch Luft ist im Kalender. „Für 2023 geht aber noch vieles“, sagt Erpel. (mz)