Mit einem Liederprogramm begrüßten die Kinder ihre Gäste zum Sommerfest an der Evangelischen Grundschule in Holzdorf.

Holzdorf/MZ. - Etliche kleine Wunderwerke der Technik hat Nils Tiebel im weitläufigen Garten der Evangelischen Grundschule an diesem Donnerstagnachmittag aufgebaut. Er ist wie viele Eltern, Großeltern und Nachbarn der Schule Gast deren Sommerfestes. Aber nicht nur das, er ist auch Akteur. Der Mann aus Freiberg in Sachsen betreibt den Neugier-Express. Bereits seit dem Vormittag ist er auf dem Areal zugange. Deshalb stehen an diesem Nachmittag seine Maschinen nicht so sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Die Schüler zeigen ihren Eltern und Großeltern vielmehr ihre Schule und haben selber Spaß bei zahlreichen Vorführungen. Etwa in der Judo-Arbeitsgemeinschaft. „Seit rund zehn, elf Jahren“, erinnert sich Leiterin Cornelia Türk, Chefin des Sama Budo Kai in Jessen, leitet sie diese Arbeitsgemeinschaft an der Schule bereits. Damit hat die evangelische Grundschule ganz sicher ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.

Merle ist ab nächstem Jahr Schülerin in Holzdorf. Sie lässt sich hier von Mandy Engel schminken. Fotos: Kl. Adam

Der Förderverein der Schule hatte schon am Vormittag für alle Kinder und Erwachsenen Eis spendiert, berichtet dessen Vorsitzender Dennis Kunze der MZ. „Normalerweise ist bisher jedes Jahr Bodo Radetzky mit seinem Kakadu-Eiswagen hier“, erklärt Kunze. „Ihn lieben die Kinder. Aber er liegt zurzeit im Krankenhaus. Wir alle wünschen ihm gute Besserung und hoffen, dass er nächstes Jahr mit seinem Eiswagen wieder dabei ist.“

Die Schulglocke ertönt und ruft die Interessierten zur Führung durch das Schulhaus. Am späteren Nachmittag werde eine Mutti noch kommen, die die Arbeitsgemeinschaft „Gesund mit Hund“ leitet, kündigt das Leitungsduo der Schule an, Kerstin Daßler und Elisabeth Bartels-Schild. Kinder können sich schminken lassen, es gibt eine Bastelstraße. Und im Hof warten natürlich das Kuchenbufett und Kaffee. Der Durchgang zum Haus des Heimatvereins steht offen. Dort brutzeln einige Mitglieder Deftiges für die Sommerfestbesucher auf dem Grill. Unter ihnen Petra Lehmann, die lange Jahre als Pädagogische Mitarbeiterin an der Schule wirkte.

Nils Tiebel vom Neugier-Express aus Freiberg/Sachsen erklärt Kindern ein solarbetriebenes Pumpspeicherwerk. (Foto: Klaus Adam)

Marcel Döbelt und Doreen Böttcher, deren Kind in die 2. Klasse geht, haben den Schritt in diese Schule nie bereut, sagen sie. „Auch wenn es mal Lehrerausfälle gibt, wird das gut gemanagt, es gibt keine Probleme“, äußern beide. Ihr Sohn nimmt eine gute Entwicklung. Auch Anja Knohl ist „sehr, sehr, sehr“ zufrieden. Bis auf eines: „Die Schule müsste nach der Grundschule auch weiterführen. Das wünschen wir uns sehr.“

Derweil erklärt Nils Tiebel vom Neugier-Express zwei Jungen, wie ein Pumpspeicherwerk funktioniert. Das Modell, das er selbst gebaut hat, funktioniert per Sonnenstrom. Er erklärt den Kindern alternative Stromerzeugung. Der Förderverein hat ihn eingeladen.