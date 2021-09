Envia-M bringt Spaß mit „Kilowattchen“ nach Jessen

Jessen - Neugierig blättern Laura Katharina Gonarski und Aaron Wagner in der 2 b von Klassenlehrerin Petra Frank in der Jessener Grundschule „Max Lingner“ in ihren neuen Hausaufgabenheften. In der Musikstunde mit Sibylle Konvalinka haben sie gerade Besuch erhalten.

Hartmut Brand, Kommunalbetreuer des Energieversorgers Envia-M, und Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) besuchen die Schüler. Sie möchten ihnen viel Erfolg im gerade begonnenen neuen Schuljahr wünschen.

Mitgebracht hat Brand aber zudem die Hausaufgabenhefte. Die werden, so informiert der Envia-M-Mann, in allen 343 Grundschulen in den 23 Landkreisen von Sachsen-Anhalt verteilt. Darüber hinaus auch in den anderen Bundesländern des Versorgungsgebietes. Insgesamt sind es über 14.000 solcher Hausaufgabenhefte, die an die Schulstarter ausgeteilt werden.

Ursprünglich gedacht waren sie, so Brand, für die neuen Erstklässler. Aber die haben schon welche, in denen sie sich anhand von Illustrationen orientieren können. „Sie können ja noch nicht lesen“, erklärt ihm Schulsachbearbeiterin Wenke Winter.

Sie hat die Gäste in die Klasse begleitet. Mit großem Hallo begrüßt und mit noch mehr Spaß verabschiedet wurde der dritte Gast in der Klasse: „Kilowattchen“, ein Maskottchen des Energieversorgers bei solchen Veranstaltungen. (mz)

Envia-M verteilt Hausaufgabenhefte an die Schüler der zweiten klasse der Grundshcule Jessen. (Foto: Klaus Adam)