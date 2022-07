Jessen feiert Jugendweihe 2020 nach - doch es kommen weniger Jugenliche als gedacht

In Jessen werden die Jugendweihen des Jahres 2020 nachgeholt. Weniger Jugendliche als gemeldet sind erschienen. Was die Organisatoren erzählen.

Jessen - „Das letzte Jahr war besonders für euch ein Leben in der Warteschleife“, fasst es der scheidende Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) in seiner Festrede zur Jugendweihe des Jahrgangs 2020 zusammen. Mehr als ein Jahr mussten die verbliebenen Jugendlichen und ihre Familien warten, bis sie endlich am Samstag die Feierstunden zelebrieren durften.