Zwei Elbeschwimmer werden am Donnerstagnachmittag von Beobachtern nicht mehr gesehen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, DRK und Bundeswehr wird alarmiert. Was ist geschehen?

Großaufgebot an Rettern – Glücklicher Ausgang

Jessen/MZ. - Hier zählen jede Minute oder gar Sekunde. Daher rücken am späten Donnerstagnachmittag etliche Rettungskräfte aus, um nach zwei Menschen in der Elbe zu suchen. Alarmiert werden sie, weil zwei im Strom badende oder schwimmende Männer auf einmal aus dem Blick von Beobachtern verschwunden sind. Der Alarm der Feuerwehren in der Umgebung erfolgt um 17.15 Uhr.