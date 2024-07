Nach Einbruch in Lagerhalle in Zahna: Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Nach dem Einbruch in eine Lagerhalle in Zahna am Mittwochmorgen sitzt ein Tatverdächtiger nun in U-Haft. Der andere Verdächtige ist wieder auf freiem Fuß.

Zahna/MZ. - Nach dem Einbruch in eine Lagerhalle in Zahna am Mittwochmorgen sitzt ein 47 Jahre alter Tatverdächtiger nun in U-Haft. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge wurde gegen den 47-Jährigen am Donnerstag Haftantrag gestellt. Danach sei der Mann einem Haftrichter des Amtsgerichts Wittenberg vorgeführt worden. Dieser habe einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten verkündet und die U-Haft angeordnet.

Am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr waren zwei Männer im Alter von 45 und 47 Jahren durch ein Fenster in eine Lagerhalle in Zahna im Landkreis Wittenberg eingedrungen. Der Besitzer der Halle wurde durch Überwachungsmaßnahmen über den Einbruch informiert.

Die Polizei konnte die Männer noch am Tatort festnehmen. In einem nahe der Lagerhalle abgestellten Auto fanden die Beamten den Angaben zufolge diverse Einbruchwerkzeuge und Diebesgut, etwa Buntmetalle und Elektro-Werkzeuge.

Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der zweite Tatverdächtige vorerst wieder auf freiem Fuß.