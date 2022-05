Drei bedeutsame Zahlen

André Lüderitz (rechts) und Sebastian Zunhammer junior fräsen in der seit 30 Jahren bestehenden Annaburg Nutzfahrzeug GmbH die Fahrgestellnummer vom 10.000 Fahrzeug in das Kastenprofil, das in einem großen Gülleanhänger verbaut werden soll.

Annaburg/MZ - 30 Jahre besteht die Annaburger Nutzfahrzeug GmbH. Doch nicht allein diese Zahl spielt am Sonnabend eine große Rolle in der Festveranstaltung aus Anlass des Jahrestages, sondern erinnert wird auch an 80 Jahre Fahrzeugbau in Annaburg und die 10.000 wird ebenfalls erwähnt. Denn das Ausliefern des 10.000. Fahrzeugs steht wahrscheinlich im Dezember an. Dafür werden am Sonnabend bereits Vorbereitungen getroffen.