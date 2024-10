Jessen/MZ. - Noch zweimal sind die acht Esel des Ostfriesland-Circus in diesem Jahr in Jessen zu erleben. „An diesem Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr“, kündigt Kasper Randolf an. Der Feuerschlucker des Zirkusses hofft auf reichlich Zuschauer. Bislang sei der Zuspruch hier auf dem Schulfestplatz an der Schwarzen Elster eher verhalten gewesen. „Dabei war gerade am Feiertag eigentlich ideales Zirkuswetter.“ Oftmals seien die Besucher skeptisch, ob denn in dem kleinen Zelt große Zirkuskunst geboten werde. „Bis jetzt waren diese Zweifler hinterher immer hellauf begeistert“, macht Kasper Rudolf klar.

Nun wollen er und die anderen Mitglieder des Familienbetriebes am Wochenende nochmals die Jessener überzeugen. Dazu werden im Programm unter anderem acht Esel aufgeboten – sechs Stuten, zwei Wallache. „Unter ihrem Vorbesitzer sind diese bereits beim Zirkusfestival in Monte Carlo aufgetreten“, berichtet Kasper Randolf. Auch Ponys und Haflinger böten tierischen Spaß in der Manege.

Insgesamt gehörten mehr als 40 Tiere zum Zirkus. Von diesen werde derzeit nur ein Teil in der Manege gezeigt. „Die Ziegen und Kamele brauchen noch etwas Training“, ordnet er ein.

Die aktuelle Tournee führt im Anschluss weiter nach Luckau und dann Neulübbenau. Den krönenden Höhepunkt des Jahres bilde der Weihnachtszirkus in Schönfließ. Schlussendlich dauern die Gastspiele bis in die erste Januarwoche. „Danach wird es für vier bis fünf Wochen etwa ruhiger.“