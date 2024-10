Mit Fördermitteln aus dem Zukunftspaket des Bundes werden in Zahna-Elster zwei große Tanzveranstaltungen geboten. Wie das zustande gekommen ist und was folgen könnte.

Großes Finale des Tanzprojekts in Zahna-Elster

Zum Abschluss der Abendgala innerhalb des Projekts „Zahna-Elster – Eine Stadt tanzt“ finden sich alle Mitwirkenden auf dem Parkett des Elsterlandsaals in Elster zum Tanz Macarena ein.

Elster/MZ. - Häufig ist so etwas nicht zu erleben. Gleich zwei große Veranstaltungen gehen am Sonnabend im Elsterlandsaal in Elster über das Parkett. Die Zahl der Zuschauer ist groß und die der Mitwirkenden ebenfalls.