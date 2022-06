Der Sonder-Piks für alle in Jessen

Warum auch zahlreiche Männer am Sonnabendvormittag vor der Praxis von Frauenärztin Wiebke Raschig geduldig in der Schlange stehen.

Anstehen an der Praxis von Gynäkologin Dr. Wiebke Raschig in Jessen zur Corona-Sonderimpfung

Jessen/MZ - Genau 200 Impfdosen hatte Dr. Wiebke Raschig für den vergangenen Sonnabend geordert. Geht es nach dem beobachteten Ansturm kurz nach 10 Uhr dürfte sie diese Anzahl Impfdosen der Marken Moderna oder in Einzelfällen auch Biontech und Johnson und Johnson weitgehend an den Mann oder die Frau gebracht haben. Mit ihrem Team der eigentlich gynäkologischen Praxis im Jessener Baderhag beteiligte sich die Fachärztin an der großen Sonderimpfaktion an diesem Tag.