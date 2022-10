Der Heimatverein aus Seyda gewinnt 1.000 Euro

Der Heimatverein Seyda feiert den Gewinn von 1.000 Euro vor dem Amtshaus in seiner Heimatstadt Seyda zusammen mit den Vertretern der VR-Bank Fläming-Elsterland und Radio SAW.

SEYDA/MZ - Vor dem Amtshaus in Seyda herrscht große Aufregung am späten Donnerstagnachmittag. Alle Mitglieder des örtlichen Heimatvereins, die es irgendwie einrichten konnten, rechtzeitig in den Feierabend zu gehen, sind vor Ort. Ihr Verein hat 1.000 Euro gewonnen. Diesen Geldsegen verdankt er Vereinsmitglied Tina Kitzing, die an dem Gewinnspiel „50.000 Euro fürs SAW-Land - Gewinnt Geld für Euch und für einen Verein Eurer Wahl!“ teilgenommen hat.