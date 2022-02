Countdown zur Deutschen Meisterschaft der Schlittenhunde läuft in Leipa auf Hochtouren

Vorbereitungen für Meisterschaften im Schlittenhunde-Wagenrennen laufen auf Hochtouren. Wer den Startschuss abfeuert und was Gäste beachten sollen.

Silvio Spruth aus Schleesen, hier bei einem früheren Wettkampf, absolviert in Leipa ein Praktikum in der Rennleitung.

Leipa/MZ - „Es sieht gut aus“, betont der Chef des Sächsischen Schlittenhundesportvereins, Marcel Kreuzig, der bereits beim Weltverband vorgefühlt hat, ob die Bewerbung für die Austragung der Europameisterschaften 2022 im Jessener Stadtteil Leipa weiter zum Kreis der Favoriten gehört. „Dann kommen mindestens 400 Teilnehmer“, so Kreuzig, der nach der coronabedingten Absage der Deutschen Meisterschaften 2020 im Schlittenhunde-Wagenrennen überglücklich ist, dass diese nun am 13. und 14. November in der Glücksburger Heide stattfinden.