Chef mit Bodenhaftung in Annaburger Sägewerk

Warum Sägewerksbesitzer André Strickfaden die Preisrallye beim Holz skeptisch sieht und was er mit einem Hochbeet auf dem Firmengelände bezweckt.

Blick in eine der Hallen des Sägewerks von Andé Strickfaden. Mit dem mobilen Sägewerk, ein Mitarbeiter zeigt, wie es funktioniert, können Waldbesitzer ihr Bauholz an Ort und Stelle zuschneiden lassen.

Annaburg - „Vor vier bis sechs Wochen hat man uns das Rohholz quasi noch hinterher geschmissen“, sagt André Strickfaden. Jetzt erlebt der Inhaber des Annaburger Sägewerks eine Preisrallye am Holzmarkt, die ihn selbst erstaunt. „Ich sehe keinen Grund, dass die Preise so extrem steigen“, sagt er. Bau- und Exportboom, „das kann es doch allein nicht sein“, ist er skeptisch. „Da wird auch durch künstliche Verknappung an der Preisschraube gedreht. Holz ist schließlich ein nachwachsender Rohstoff.“