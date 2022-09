Die Bürgermeister von Annaburg, Stefan Schmidt (rechts), von Liebenwerda, Herold Quick, und Beilrode, René Vetter (links), unterschreiben am Freitag die Briefe an die drei Innenministerien.

Annaburg/MZ - Die Innenministerien von Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen werden Briefe aus dem Dreiländereck enthalten. In den Schreiben, die von den Bürgermeistern von Annaburg, Stefan Schmidt, dem Verbandsgemeindebürgermeister Liebenwerda (Elbe-Elster), Herold Quick, und René Vetter aus Beilrode (Nordsachsen) unterschrieben sind, wird ein länderübergreifendes Pilotprojekt vorgeschlagen. Ziel ist es, moderne und leistungsfähige Waldbrandtanklöschfahrzeuge für diesen Bereich anzuschaffen. Die technischen Bedingungen für die Feuerwehren in den Kommunen zu verbessern, sei dringend erforderlich, wird erklärt. Das zeige das Waldbrandgeschehen in den vergangenen Jahren in dem Bereich des Dreiländerecks von Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen.