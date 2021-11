Auf Scheiben geschossen? Erhebliche Zerstörungen in Jessen

Den zweiten Tag in Folge mussten am Mittwoch erhebliche Zerstörungen in Jessen festgestellt werden. Wieder waren Bushaltestellen betroffen, in der Annaburger Straße auf beiden Seiten sowie auf dem Busbahnhof. Aufgrund der Schäden wird nicht ausgeschlossen, dass jemand auf die Scheiben geschossen hat. Die Polizei ermittle auch in diese Richtung, wurde dazu auf Nachfrage am Nachmittag aus dem Revier in Wittenberg mitgeteilt.

Zudem ist die Anzeigetafel auf dem Busbahnhof stark beschädigt worden. Außerdem musste festgestellt werden, dass in das Bahnhofsgebäude eingebrochen worden war. Türen standen offen, im Inneren wurde randaliert. Absperrungen von einer Baustelle am Gebäude waren in den Durchgang vom Busbahnhof zum Bahnsteig gestellt worden.

Auch in der Wittenberger Allee in Elster soll eine Bushaltestelle demoliert worden sein. Zudem wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte zwei Scheiben an einem Imbiss in Jessens Schlossweg beschädigten.

Der Schaden allein an den Bushaltestellen in Jessen belaufe sich auf etwa 3.000 Euro, hieß es aus der Stadtverwaltung. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei oder die Stadt Jessen zu wenden.