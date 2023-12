Oberverwaltungsgericht in Magdeburg bestätigt Urteil aus Halle: Der Genehmigungsbescheid für die Schweinemastanlage Gerbisbach ist rechtswidrig. Was daraus folgt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerbisbach/Magdeburg/MZ. - Der Genehmigungsbescheid vom 10. August 2009 zur Errichtung der Schweinemastanlage in Gerbisbach ist rechtswidrig und nicht vollziehbar. Mit diesem Satz begann die MZ am 28. Februar 2019 die Berichterstattung über ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht in Halle. Seit diesem Mittwoch, 20. Dezember 2023, steht fest: Das damals getroffene Urteil hat weiterhin Bestand. Denn das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg bestätigt den Richterspruch aus dem erstinstanzlichen Verfahren.