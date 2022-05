Annaburger Bürgerschützen trainieren in Schlosskirche - Was der Verein für den Dezember plant

Premiere in der Schlosskirche: Die von den Bürgerschützen betreute Arbeitsgemeinschaft von Sekundarschule und Internationalem Bund trifft sich in Annaburgs Schlosskirche.

Annaburg/MZ - Einmal in der Woche, jeweils donnerstags, trifft sich die Arbeitsgemeinschaft Bogenschießen der Sekundarschule Annaburg und des Internationalen Bundes. Eine Stunde lang wird der richtige Umgang mit Pfeil und Bogen trainiert. Acht bis zwölf Schüler haben Interesse daran. Die Arbeitsgemeinschaft biete auch ausländischen Mädchen und Jungen, die in Annaburg lernen, die Möglichkeit, sich außerschulisch zu betätigen. Am vergangenen Donnerstag sind etwas weniger Schüler dabei. Der Termin ist dennoch ein besonderer, denn zum ersten Mal wird die Schlosskirche für das Training genutzt. Sie ist ungeheizt, aber die jungen Schützen sind dort vor Wind und Regen geschützt.