Annaburger Bons lassen Kasse in Plossig klingeln

Die Bockwindmühle in Plossig soll im Juni 2022 eingeweiht werden. Die Flügel und die Technik müssen noch an- und eingebaut werden.

Annaburg/MZ

- „Den Betrag runde ich noch auf“, sagt Annette Höhne und holt das fehlende Geld. Der Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung historischer und innovativer Technologien im ländlichen Raum, kurz Mühlenverein Plossig genannt, Wilfried Pötzsch, und der Projektleiter Bockwindmühle, Bernd Seidel, sind überrascht und glücklich zugleich, als ihnen die Leiterin des Annaburger Edeka-Marktes einen prall gefüllten Umschlag mit 195 Euro überreicht. Das Geld, erzählt Annette Höhne, haben unsere Kunden gespendet.

Viele Flaschenpfandbons sind in den vergangenen drei Monate in der Box gelandet - zum Weiterbau der Mühe in Plossig. Die Chefin betont, dass sie solch ein Projekt gern unterstützt, denn Pötzsch und sein Team stehen für die Erhaltung alter Technik und lassen nichts unversucht, sich ihren Traum zu erfüllen. „Bei der Einweihung bekommen Sie die erste Tüte Mehl“, verspricht der Vereinschef, der 195 Euro als tolle Unterstützung zur Realisierung des Projekts bezeichnet. „Wir sind sehr dankbar“, sagt er und fügt im Nachsatz an, dass er in den Apotheken Prettin und Annaburg ebenfalls Spendenboxen aufgestellt hat.

25 Prozent Eigenanteil

Die Bockwindmühle befindet sich laut Projektleiter Seidel in der nächsten Bauphase. Wir haben, verrät er, im November 2020 eine weitere Zusage in puncto Fördermittel aus dem Leader-Programm erhalten. Zum Einbau der Technik sowie zur Herstellung der Flügel werden weitere 95.000 Euro benötigt. 75 Prozent der Gesamtsumme kommen aus dem Fördertopf, den Rest muss der Verein als Eigenanteil aufbringen. „Da bleiben fast 25.000 übrig“, so Seidel, der wie Wilfried Pötzsch keine Probleme damit hat, mit dem „Klingelbeutel“ durch die Gemeinden zu ziehen, um Geld für die Fertigstellung der Mühle einzusammeln.

Laut vorsichtigen Schätzungen ist die Einweihung für Juni 2022 geplant. „Pfingsten zum Mühlentag wäre passend“, meinen Vorsitzender und Projektleiter unisono, die bis dahin noch einmal 25.000 Euro zur Restaurierung der historischen Technik sowie zum Anbau der Flügel benötigen. Spenden, wie die 200 Euro einer Rentnerin aus Plossig, seien schon ein großzügiges Investment. Um die Fertigstellung kümmert sich der örtliche Zimmerer Stefan Leder, dessen Tochter Lenja-Marie zum Richtfest einen Nagel mit eingeschlagen hat. „Leder hat sich Hilfe von einem Mühlenbauer aus Riesa geholt“, lobt der Chef die professionelle Herangehensweise.

Finale Zusage fehlt

Das erste Mehl soll Pfingsten 2022 die Mühle verlassen. Das Müllerehepaar Ina Hänsch-Goldau und Paul Hänsch aus Jüterbog wird diese in Betrieb nehmen (die MZ berichtete) und in Plossig ansässig werden. „Die Gespräche in Sachen Wohnmöglichkeit sind sehr weit fortgeschritten“, verrät Pötzsch, der im Prinzip noch auf die finale Zusage wartet. Der Vorsitzende erzählt, dass für das Mehl bereits die ersten Anfragen vorliegen, da regionale Produkte aktuell voll im Trend liegen. „Wenn mich Leute fragen, was das Besondere an unserem Mehl ist, erkläre ich ihnen den Unterschied zwischen H- und Vollmilch.“

Mit dem Ehepaar aus Jüterbog zieht sich der Verein zwei Experten in den Ort. „Meine Familie ist Müller in sechster Generation“, sagt der 83-jährige Paul Hänsch, der aus Berlin stammt und „die Müllerei von der Pike auf“ gelernt hat. Ebenso seine Frau, die seit drei Jahrzehnten traditionell Mehl herstellt. „Mit Naturkraft Lebensmittel herstellen, finde ich einfach faszinierend“, erzählt die 47-Jährige. Was beide gelernten Müller besonders reizt, ist wie angedeutet die Tatsache, vor Ort Getreide zu mahlen und die Produkte zu vertreiben. Der Kunde schmeckt den Unterschied, davon sind sie überzeugt. „Wir brauchen selbstverständlich Wind.“

Projektleiter Seidel betont, dass auch Sachspenden das Projekt nach vorn bringen. Dabei geht es hauptsächlich um die Gestaltung des Außenbereichs. Ein Unternehmen zum Beispiel hat die Erde zur Fertigstellung des Mühlenbergs geliefert, ein anderes die Technik zum Planieren. „Auf die Erde kommt dann eine Rasensaat“, erklärt Seidel den nächsten Schritt.

Die beiden Männer laufen los. „Wir müssen noch eine Spendenbox aufstellen“, meint Pötzsch beim Weggehen und gestikuliert dabei mit den Händen.