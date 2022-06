Anfangs in Schlange in Annaburg

Für zwei Tage zieht wieder Leben in frühere Zahnarztpraxis ein. Warum Karin Petersohn nach Annaburg zurückkehrt und welchen Erfolg der Tag hat.

Betrieb bei der Anmeldung zur Sonderimpfung in Annaburg. Verwaltungsmitarbeiterin Dagmar Hopp überprüft die obligatorischen Formulare.

Annaburg/MZ - Die Annaburger sind Frühaufsteher. Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) hat aus seinem Rathausfenster einen guten Blick auf die temporäre Impfpraxis. Die liegt genau gegenüber. Schon am Morgen vor 9 Uhr hat sich eine unübersehbare Schlange davor gebildet. An diesem Sonnabend werden in anderen Praxen Impfwillige erwartet, die den massiven Aufforderungen der Politiker zur dritten Anti-Corona-Spritze Folge leisten.