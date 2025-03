An dieser Tankstelle bleibt die Gulaschkanone in Jessen demnächst kalt.

Wilfried Pötzsch händigt an der Feldküche vor der Jessener Sprint-Tankstelle die drei bestellten Portionen aus. An diesem Mittwoch offeriert er Nudeln mit Wurstgulasch.

Jessen/MZ. - Ein bisschen wirkt es wie im Märchen: „Was machen meine Nudeln? Was macht mein Wurstgulasch? Jetzt koch ich noch zweimal und dann nimmermehr“, scheint Wilfried Pötzsch zu denken. Wie jeden Mittwoch steht der Jessener Tausendsassa auch an diesem an der Feldküche vor der Sprint-Tankstelle an der Rehainer Straße. Es ist ein Abschied. Denn künftig sollen die Gäste hier anders verpflegt werden.