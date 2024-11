Das Hoffest auf der Alpakaburg Molino in Seyda erfreut sich regen Besucherinteresses. Was geboten war.

Alpakaburg Molino: Das war alles los auf dem Hoffest in Seyda

Am vergangenen Sonntag wurde auf der Alpakaburg Molino in Seyda mit vielen Gästen ein Hoffest gefeiert. Stockbrot darf bei Freiluftveranstaltungen zu dieser Jahreszeit nicht fehlen.

Seyda/MZ. - Temperaturen knapp an der Grenze zum Minus schreckten viele Menschen am Sonntag nicht davor ab, den Nachmittag beim Hoffest der Alpakaburg Molino in Seyda zu verbringen.