Havarien in Unternehmen gehören für Rettungskräfte zu den Herausforderungen, die besonders trainiert werden müssen. Was in der Rehainer Straße los gewesen ist.

Jessen/MZ. - Als um 14.30 Uhr an diesem Donnerstag die Alarme etlicher Feuerwehren im Jessener Land und weit darüber hinaus anspringen, können die Einsatzkräfte, die zu ihren Depots eilen, noch nicht ahnen, was sie erwartet. Es wird sie den ganzen Nachmittag beschäftigen. Die Jessener haben einen sehr kurzen Weg zum Einsatzort. In der benachbarten Molkerei der BMI tritt Ammoniak aus der Eiswasseranlage aus. Weil Ammoniak ein stechend riechendes und giftiges Gas ist, ist höchste Vorsicht geboten. In der Anlage wird das Kühlwasser für die Produktion auf ein Grad Celsius heruntergekühlt, erläutert der Teamleiter Infrastruktur der Molkerei, Michael Horst.