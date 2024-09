Kinder der roten Gruppe der Kindertagesstätte Annaburg bereiten sich auf den Sirenenton des bundesweiten Warntags vor. Was die Kleinen alles wissen und was sie Neues lernen.

Alarm in der Kita Abenteuerland in Annaburg

Ohren gespitzt! Die Kinder der roten Gruppe in der Kita Abenteuerland in Annaburg hören auf den Warnton.

Annaburg/MZ. - Die Kinder der roten Gruppe der Kindertagesstätte Abenteuerland in Annaburg könnten ohne Probleme die Feuerwehr-Gruppe heißen. Gut die Hälfte der Jungen und Mädchen zwischen vier und fünf Jahren würde gerne zu den Floriansjüngern gehören. Einige von ihnen sind kleine „Kameraden“ in der Kindergruppe der örtlichen Feuerwehr, die mit der Kita einen Kooperationsvertrag hat. Beste Voraussetzungen also für den deutschlandweiten Warntag, der am Donnerstag über die Bühne gegangen ist.