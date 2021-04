Absage für den 1.Mai aus Mönchenhöfe

Am 1. Mai müssen Undine Schiepe, Verena Sachse und Carmen Eichelbaum (von links) vom Heimatverein Mönchenhöfe, hier beim Sommerfest in Seyda, keine Stullen schmieren. Der nächste Termin für einen Brottag ist im Juni geplant.

Mönchenhöfe - Robert Schiepe hatte bis zum Schluss gehofft. Doch mit Blick auf den Inzidenzwert von über 130 und der neuen bundesweiten Verordnung, hat er sich nach reiflicher Überlegung für eine Absage des ersten Brotbacktages des Heimatvereins Mönchenhöfe entschieden.

Bis Freitag Nachmittag lautete der Plan, die ersten Brote am Tag der Arbeit an die Liebhaber von Frischgebackenem zu bringen. „Wir haben ein bedingtes, vorläufiges Okay vom Wittenberger Gesundheitsamt bekommen, um wieder Brote backen und verkaufen zu dürfen“, erklärte der Chef am Ofen den angekündigten Termin. Obwohl noch keine Absage vom Amt kam, will Schiepe kein Risiko eingehen und weder sein Team noch die Kunden gefährden.

Die siebenköpfige Backtruppe hatte sich auf den Saisonstart gut vorbereitet und in der kalten Jahreszeit nicht zu knapp Reisig für den Ofen gesammelt. Schiepe hatte darauf gehofft, fünfmal den Backofen anheizen zu können. Nun wird die Saison, wie schon im vergangenen Jahr, erst im Juni starten.

Aufgrund der Pandemiebestimmungen sollten die Brote nur auf Vorbestellung verkauft werden. Diese Bestellungen müssen nun abgesagt und auf Juni verschoben werden. Laut Schiepe soll auch für Juni die telefonische Vorbestellung beibehalten werden. „Jeder, der anruft, bekommt ein Zeitfenster zugewiesen“, erklärte Schiepe die Maßnahme, die Menschenschlangen verhindern sollen. Das Team plant, vier bis fünf Personen in einem Zeitraum von 15 Minuten zu bestellen, damit sei gewährleistet, dass sich alle aus den Weg gehen können.

Das Backteam kann diesem System sogar einen positiven Effekt abgewinnen, „durch die Vorbestellungen wissen wir genau, wie viel gebacken werden muss“. Denn ein gutes Brot hängt von Temperatur und Zeit ab. Schon geringe Abweichungen können einen Unterschied machen.

Bestellungen für den nächsten Termin am 5. Juni 2021 unter der Telefonnummer 01590/5374730. (mz/Thomas Tominski)