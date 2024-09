Die Bockwindmühle in Plossig: Der Name rührt von einem Untergestell, dem „Bock“ her, in dem das eigentliche Mühlenhaus (oder der Mühlenkasten) gelagert ist.

Während einige Städte und Regionen bekannt wurden durch Maler, Musiker, Denker spricht das Jessener Land für sich. Hier, wo sich Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen treffen, haben Mensch und Natur eine Idylle geschaffen.

Gastfreundlich sind sie die Leute aus dem östlichsten Teil Sachsen-Anhalts. Und stolz. Nicht nur auf ihre traditionsreichen Feste, auch auf ihre Sehenswürdigkeiten. Da ist zum Beispiel die Bockwindmühle in Plossig, ein Bauernmuseum in Zahna und die Weinberge in Jessen. Sport, Bildung, Kultur. Alles ist hier vertreten. Alles einen Besuch wert. Mit der ganzen Familie oder nur zu zweit.

1. Ein Paradies für alle Eisliebhaber

Eis geht immer. Foto: Frank Grommisch

Eis geht auch an kühlen Tagen: An einem Ferientag mit Oma und Opa bietet sich ein Abstecher in die Eisdiele an. Beispielsweise im Elsteraner Elbcafé (Foto), wo auf die Gäste nicht nur Eisbecher, sondern auch Softeis, Kaffee und Kuchen warten.

Im Eiscafé Mieth in Annaburg können Eisliebhaber in einem echten Familienbetrieb verschiedenste Sorten probieren. Seit 1930 wird hier Eis produziert.

In der Eismanufaktur Mauken wird Speiseeis mit frisch gemolkener Milch vom Bauernhof verfeinert. Auch immer ein Besuch wert.

Infos: Elbcafé Elster geöffnet Montag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr; Eiscafé Mieth: Dienstag bis Sonntag 13 bis 17 Uhr; Eismanufaktur: Dienstag bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag 11 bis 18 Uhr.

2. Sportlich im Ort an der Elbe

Sport und Spiel in Elster Foto: Christel

Elster, zugehörig zur Stadt Zahna-Elster, liegt direkt an der Elbe. Ist aber nicht nur wegen seiner schönen Lage am Fluss einen Besuch wert. Der Elberadweg beispielsweise führt direkt hier entlang.

In Elster gibt es nicht nur Möglichkeiten zum Schlemmen und Entspannen, hier wartet auch Action auf die Besucher. Im Freizeitpark können alle auf ihre Kosten kommen. Tennis und Minigolfspielen ist möglich und auf der Skaterbahn können die Besucher mit Inlinern, Rollschuhen oder Skateboards herumfahren.

Öffnungszeiten: täglich von 14 bis 18 Uhr

3. Erinnern gegen das Vergessen

Die Lichtenburg in Prettin Foto: Thomas Keil

Im 16. Jahrhundert wurde das Renaissanceschloss in Prettin an der Stelle eines früheren Klosters erbaut und diente als Witwensitz der früheren Kurfürstinnen von Sachsen. Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurde hier von 1933 bis 1939 ein Konzentrationslager eingerichtet.

Heute ist die Lichtenburg im Annaburger Ortsteil Prettin ein Museum und Teil der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 bis 15.30 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr, jeden letzten Sonntag im Monat 13 bis 17 Uhr

Preise: Der Eintritt ist kostenfrei

4. Minigolf, Fahrradtour und Camping-Abenteuer

Minigolf geht auch noch im Oktober. Foto: Gorldt

Der Campingplatz in Prettin bietet zahlreiche Möglichkeiten für kleine Abenteuer. Die Saison endet erst Ende Oktober. Übernachtungen sind im Wohnmobil und Caravan, im Zelt oder einem der neun Bungalows oder einer Finnhütte möglich.

Auf dem Gelände sind unter anderem zwei Kegelbahnen, ein Volleyballplatz und eine 2023 frisch sanierte Minigolfanlage. Wer Lust auf eine Fahrradtour hat, kann sich Räder ausleihen und die Region rund um das Elbetal erkunden.

Öffnungszeiten: Das Büro ist täglich 10 bis 11 und 16 bis 17 Uhr erreichbar

5. In der Kirche in Büchern schmökern

Bücherkirche lädt zum Schmökern ein. Foto: Thomas Klitzsch

Bei Regen, Wind und Wetter lädt die Bücherkirche in Axien zum Schmökern ein. Bereits seit dem Jahr 2014 können hier Bücher abgegeben und mitgenommen oder direkt in der Bücherkirche gelesen werden.

Die Axiener Bücherkirche feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Sehenswert ist auch das Kirchengebäude selbst. Romanische Bau- und Malereikunst vereinen sich in der Axiener Dorfkirche auf einzigartige Weise.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr

6. Eine Runde um den Teich

Kinder können hier Tiere beobachten. Foto: Thomas Keil

Der Jessener Schwanenteich liegt in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum am anderen Flussufer der Schwarzen Elster. In den Tiergehegen können Kinder in aller Ruhe unter anderem Ziegen, Minischweine, Hasen und Pfauen beobachten.

Auch ein Naturlehrpfad lädt die Kinder zum Entdecken ein. Der angelegte Kräutergarten ist ein echter Hingucker. Im Schnupperlädchen können Besucher sowohl Produkte aus Kräutern des Gartens erwerben, wie auch Kaffee, Kuchen und andere Imbissangebote. In der Nähe ist ein Spielplatz.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Samstag/Sonntag 14 bis 17 Uhr

Preise: Der Eintritt ist frei