20 Millionen sind in Jessen noch offen

Jessen/MZ

- Knapp 20 Millionen Euro beträgt der negative Marktwert der Derivate, die der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) Elbe-Elster-Jessen seit 1998 einging. Diese Summe hatte der Landesrechnungshof bei seiner Tiefenprüfung des Verbandes errechnet.

Das bedeutet, in dieser Höhe - konkret werden 19,77 Millionen Euro genannt - hat der Verband nach derzeitigem Stand bereits Verluste angehäuft. Die verstecken sich jedoch in zwei neuen Derivatverträgen, die der WAZV nach 2018 eingegangen ist. Durch die höheren Zinsen, die der Verband mit diesem neuen Derivat eingegangen ist, ist ihm insofern bereits ein Schaden entstanden.

Aufs Tapet kamen diese Zahlen erneut in einem aktuellen Dokument, das dem Landtag in der vergangenen Woche vorgelegt wurde. Da erstattete nämlich der beauftragte Untersuchungsausschuss nach zweieinhalb Jahren währenden Ermittlungen seinen Abschlussbericht zu den Derivatgeschäften kommunaler Zweckverbände.

Von 92 auf 2

Der Präsident des Landesrechnungshofes Kay Barthel bestätigte seinerzeit als Zeuge vor dem Ausschuss die genannte Zahl. Der Jessener Verband habe laut Abschlussbericht vor der Prüfung durch die Landesbehörde erklärt, „lediglich ein derivates Finanzinstrument im Einsatz gehabt“ zu haben. Die Prüfung habe jedoch ergeben, dass der WAZV von „1999 bis 2018 insgesamt 92 derivate Produkte eingesetzt habe“. 90 davon seien allerdings vorzeitig aufgelöst worden.

„Zuletzt sei ein Zins-Portfolio-Swap mit einer Laufzeit bis in das Jahr 2050 und einem Zinssatz von 4,878 Prozent abgeschlossen worden“, zitiert der Abschlussbericht den Präsidenten der Behörde. Bei dieser Auflösung sei der genannte negative Marktwert „eingepreist worden“. Statt 40 Millionen Euro, wie vom WAZV genannt, betrage die Gesamthöhe seiner abgeschlossenen Kreditgeschäfte „gut 400 Millionen Euro“. Die Prüfer schlussfolgerten, dass damit der WAZV Jessen „‚Spitzenreiter‘ unter allen geprüften Wasser- und Abwasserverbänden“ sei.

Da solche Abweichungen in den Angaben der Kommunen und Verbände von den Feststellungen des Rechnungshofes kein Einzelfall gewesen seien, schlussfolgerte Barthel, „dass die Kommunen und Abwasserzweckverbände den Überblick verloren hätten“.

Trotz der Spitzenposition stand allerdings der Jessener Verband nicht im Zentrum der Ermittlungen im Untersuchungsausschuss. „Als erste sind die Verbände Bad Dürrenberg, Köthen und Saale-Fuhne-Ziethe benannt worden“, so Untersuchungsausschussvorsitzende Kerstin Eisenreich (Linke). „Die im Ausschuss sitzenden Fraktionen müssen ihre Beweisanträge stellen. Und zum Jessener Verband ist keiner gekommen“, begründete die Landespolitikerin, warum nur die drei anderen Verbände detailliert von dem Landtagsausschuss untersucht wurden. Kerstin Eisenreich betont aber, dass viele Erkenntnisse sich verallgemeinern ließen. „Wir haben gesehen, wo die Probleme liegen. Das System ist klar geworden“, sagt sie.

Sie hält den Geschäftsführern der untersuchten Verbände zugute, dass keiner von ihnen mit der Absicht gehandelt habe, den Verbänden zu schaden. Aber es habe sich gezeigt, dass sie die weitreichenden Folgen dieser Geschäfte nicht einschätzen konnten. Wohl auch, weil die Kontrollinstanzen in den Kreisen, die Rechnungsprüfungsämter, allein schon personell nicht auf solche Anforderungen vorbereitet seien. Aber: „Es sind schon während des Untersuchungsprozesses gesetzliche Änderungen getroffen worden“, erklärt Kerstin Eisenreich zu den Schlussfolgerungen.

Nicht ohne Genehmigung

Das Landes-Innenministerium hat schon im Jahr 2012 erlassen, dass der Einsatz von Zinsderivaten in kommunalen Körperschaften „nicht in Betracht“ komme. Daran erinnert Florian Philipp, das für die überörtliche Kommunalprüfung zuständige Senatsmitglied beim Landesrechnungshof. Ausnahmen waren nur zulässig, wenn Zinsderivate zur „Absicherung unerwünschter Zinsentwicklungen mit sachlicher und zeitlicher Bindung (Konnexität) an ein Kreditgeschäft“ eingesetzt würden. Doch seit einem Erlass des Ministeriums von 2019 und der Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes sind selbst diese Ausnahmen genehmigungspflichtig.

Bleibt die Frage, was passiert, wenn so ein Derivatvertrag aufgelöst wird. Weil er zum Beispiel endet (2050) oder weil der WAZV ihn aufgrund der Entwicklung vorzeitig ablösen möchte. „Dann hat der Verband das Problem möglicherweise weiterhin negative Marktwerte unterbringen zu müssen, aber nicht mehr die Möglichkeit, diese in neue Derivatgeschäfte einzupreisen“, macht Florian Philipp klar. Und in der Gebührenkalkulation dürfen Verluste aus Spekulationsgeschäften nicht auftauchen. „Da gilt das Kostendeckungsprinzip“, so Philipp. Einfließen dürfe in die Gebühren nur ein Teil der Investitionen und laufenden Aufwendungen.

Hängen bleiben werden diese Kosten also wahrscheinlich an den Steuerzahlern. Da sind sich die Abgeordneten im Abschlussbericht sicher. Kerstin Eisenreich geht nicht davon aus, dass das Land diese Verluste übernehmen wird.

Komplizierte Rechenaufgaben

Zins-Derivate (Derivat heißt hier einfach nur Vertrag) sind per se nicht illegal. Sie dienen dem Absichern von Kreditgeschäften. Dabei werden die Zinsen vom eigentlichen Kredit getrennt. Das kann zum Beispiel erfolgen, wenn Zinsen nur eine gewissen Zeit festgeschrieben sind. Um Planungssicherheit zu erlangen, kann der Kreditnehmer die variablen Zinsen verkaufen und dafür einen festen Zins einkaufen. Der Käufer spekuliert dann darauf, dass die Zinsen fallen, die nun er an den Kreditgeber zahlt und er an den weiter gezahlten festen Zinsen des ursprünglichen Kreditnehmers verdient.

Hochspekulativ wird es, wenn etwa solche Zinsgeschäfte ohne eigentliches Kreditgrundgeschäft abgeschlossen werden oder z.B. Zins-Swap Geschäfte eingegangen werden. Wenn dann negative Marktwerte entstehen die wiederum in neuen Derivatverträge einfließen, werden dies Geschäfte schnell unkalkulierbar.