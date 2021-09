19-Jähriger klettert bei Jessen auf abgestellten Güterzug und wird verletzt

Jessen/MZ - Einen wahren Schutzengel hatte am Samstagabend kurz vor Mitternacht ein Jugendlicher in Jessen, im Ortsteil Holzdorf. Der 19-Jährige betrat mit drei weiteren Jugendlichen circa 200 Meter vom Bahnhof Holzdorf entfernt unberechtigt die Gleisanlagen und kletterte auf einen vor Ort abgestellten Güterzug.

Dabei berührte er die Oberleitung. Es kam zu einem Stromüberschlag von der Oberleitung sowie zu einer Lichtbogenentladung, die den jungen Mann traf. Der junge Mann fiel zunächst um, konnte aber kurze Zeit später selbstständig vom Waggon steigen.

Seine Mitstreiter wählten den Notruf und verständigten einen Rettungswagen. Der 19-Jährige war ansprechbar und klagte lediglich über Kopfschmerzen. Er wurde zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein durch die Polizei durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab einen Wert von 0,65 Promille.

Zuletzt waren in Mitteldeutschland am 31. August in Niesky bei Görlitz zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren bei solch einer Aktion schwer verletzt worden und mussten mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Daher warnt die Bundespolizei erneut eindringlich: „Bahnanlagen sind keine Spielplätze!“ Die Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg wird mit den vier Jugendlichen das Gespräch suchen und sie nochmals auf die Gefahren, insbesondere durch Bahnstrom hinweisen. (mz/red)