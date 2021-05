16-jähriger Mopedfahrer kracht in Leitplanke, wird schwer verletzt

Jessen - Eigenen Angaben zufolge befuhr der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades am Mittwochmorgen um 7.15 Uhr die L 37 aus Richtung Rehain kommend in Richtung Jessen. In Höhe des Bahnüberganges zur B 187 fuhr er geradeaus weiter in die Alte Wittenberger Straße, wo er dann die Leitplanke übersehen habe und in der Folge mit dieser kollidierte.

Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand Sachschaden. (mz/red)