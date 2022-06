Wird die Entscheidung aus politisch motivierten Gründen aufgeschoben?

Siersleben - Das Landesschulamt steht wegen einer möglichen politisch motivierten Verschiebung der Entscheidung über die geplante Privatschule in Siersleben in der Kritik. Nach MZ-Informationen soll die nötige Prüfung des pädagogischen Konzepts durch das Bildungsministerium in Magdeburg bereits in der vergangenen Woche erfolgt sein - das Ministerium entschied sich demnach für eine Ablehnung. Der Bescheid, oder zumindest eine Vorabinformation, hätte so also innerhalb der Frist bis 1. Juni an den Verein „Freie Schule Siersleben“ geschickt werden können.

