Wie sich die Funkengarde der Neudorfer Narren auf die „fünfte Jahreszeit“ vorbereitet

Hettstedt/MZ - Was bei der Funkengarde von Hettstedt auf der Bühne so spielerisch leicht aussieht, ist in Wirklichkeit Sport. Genauer gesagt Tanzsport, wie Beatrice Lüdicke erklärt. Die 40-Jährige weiß, wovon sie spricht, hat sie doch bis 2019 selbst bei der Funkengarde aktiv getanzt und trainiert. „Irgendwann musste mal Schluss sein mit dem aktiven Tanzen in der Garde“, sagt die Trainerin bei den Neudorfer Narren mit einem Schmunzeln. Schließlich seien diese speziellen Tänze kraftraubend, anstrengend und trainingsintensiv.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<