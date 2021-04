Wie sich die Freibäder im Mansfelder Land auf die Saison vorbereiten

Hettstedt/Eisleben

In der Sonne relaxen, planschen im Wasser und ein Eis vom Kiosk schlecken - träumen ist auch in Corona-Zeiten noch erlaubt. Und vielleicht wird aus der Wunschvorstellung doch bald Realität. Die Freibäder in der Umgebung bereiten sich nämlich trotz Ungewissheit, wann sie öffnen dürfen, auf die kommende Badesaison vor.

Freibad Hettstedt

In der Kupferstadt hat man als Saisonstart den 15. Mai ins Auge gefasst. „Das ist natürlich nur ein Wunschtermin. Aber man muss sich ja ein Datum setzen, auf das man hinarbeitet“, sagt Mario Reise von der Hettstedter Stadtverwaltung. Wann die Tore des Freibads aber wirklich öffnen, hängt von den geltenden Corona-Verordnungen ab. In diesem Jahr hat das Bad mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Wernigerode einen neuen Betreiber. Die haben bereits das Becken gereinigt, Fliesenarbeiten stehen noch aus, so Reise. Aktuell werde die Grünanlagen im Bad von den städtischen Mitarbeitern saisonfit gemacht. Mit 3,50 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro ermäßigt und zwei Euro für Kinder bleiben die Eintrittspreise in diesem Jahr unverändert. Während der Saison wird das Bad täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet sein, in den Ferien von 10 bis 19 Uhr.

Freibad Eisleben

„Wenn das hier ein Wunschkonzert wäre, würden wir gerne planmäßig am 1. Juni eröffnen“, so Siegmund Michalski, Leiter der Eigenbetriebe Bäder Eisleben. Die Vorbereitungen dafür beginnen nächste Woche. Man brauche schon den kompletten Mai für die Arbeiten und das intensiviere sich dann immer weiter, sagt Michalski. „Im Idealfall geht die Saison dann bis Ende August, bis wir wieder in die Hallenbäder wechseln“, so der Chef der Eigenbetriebe Bäder. Die Öffnungszeiten bleiben auch in diesem Jahr trotz Pandemie wie gehabt. In den Ferien von 10 bis 20 Uhr. Außerhalb der Ferien kann man von 12 bis 20 Uhr Attraktionen wie die große Wasserbreitrutsche ausprobieren. Es sei auch keine Erhöhung der Eintrittspreise geplant. Erwachsene können für 3,50 Euro und Kinder für 2,50 Euro schwimmen, sagt Siegmund Michalski.

Neptunbad Helbra

Das Neptunbad Helbra hat es ein wenig leichter: „Wir sind ein Naturbad, daher müssen wir keine Becken vom Schmutz reinigen“, sagt Claudia Renner, Vorsitzende des Fördervereins Bad Neptun. Trotzdem laufen bereits Vorbereitungen für die kommende Badesaison. Und auch der Verein plane bereits größere Arbeitseinsätze, wenn es die Pandemielage wieder zulasse, so Renner. Bisher seien die Temperaturen aber noch nicht so weit angestiegen, dass eine Grünpflege von Nöten gewesen wäre. Das Neptunbad Helbra schaut dabei optimistisch in die kommende Saison: „Die Verwaltung geht schon davon aus, dass wir planmäßig am 1. Juni öffnen dürfen“. Selbst mit Auflagen wie im vergangenen Jahr dürften 120 Besucher gleichzeitig planschen. Das Bad hat täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Je nach Bedarf lassen sich die Öffnungszeiten aber auch verlängern - zum Beispiel wenn es besonders heiß ist, sagt Renner. Der Eintritt für das Naturbad beträgt ermäßigt einen Euro und für Erwachsene 2,50 Euro.

Waldbad Alterode

Üblicherweise startet das Waldbad Alterode immer Ende Mai in die Saison. Ob der Termin auch in diesem Jahr zu halten ist, das sei ungewiss, sagt Felix Büttner, Vorsitzender des Fördervereins Waldbad Alterode. Auch hier setzt Corona derzeit ein dickes Fragezeichen hinter die Pläne. Dennoch sind die Vereinsmitglieder nicht untätig und haben - im Rahmen der Möglichkeiten, die Corona zulässt - einige Vorbereitungsarbeiten getroffen. Neu ist in diesem Jahr, dass nicht mehr die DLRG Wernigerode das Bad betreiben wird, sondern der Förderverein des Waldbads in Zusammenarbeit mit dem Wasserversorger Midewa. Geht der Badespaß dann im einzigen Freibad der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein los, wird täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Erwachsene zahlen 3,50 Euro (ermäßigt zwei Euro) und Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre baden für 2,50 Euro (ermäßigt 1,50 Euro).

Mühlenbad Großörner

Das Mühlenbad Großörner hofft, Mitte Mai öffnen zu können, so Andreas Koch, Bürgermeister der Stadt Mansfeld. Grünpflege werde sowieso das ganze Jahr durchgeführt, auch der Bademeister sei bereits vor Ort, um die neue Badesaison vorzubereiten. Das Mühlenbad in Großörner hat dann täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Einzelkarte für Erwachsene kostet drei Euro, mit Ermäßigung zwei Euro.

Freibad Wippra

„Unser Rettungsschwimmer ist schon zu Gange und bereitet das Freibad vor“, sagt Wippras Ortsbürgermeisterin Monika Rauhut. Der Förderverein Freibad und Heimatpflege, der das Bad betreibt, würde gern schon am Pfingstwochenende zum Start in die neue Saison einladen - natürlich nur, wenn dann auch das Wetter passt. Und wenn es bis dahin erlaubt sein sollte. Im vergangenen Jahr hatte das Wippraer Bad erst Mitte Juni seine Pforten geöffnet. Bis Ende August soll geöffnet sein, bei weiter heißem Wetter auch länger, sagt Rauhut. Bei der Besucherzahl kann man derweil in Wippra leicht den Überblick behalten. Die Obergrenze, die dank der großen Fläche erlaubt war, wurde im vergangenen Jahr quasi nie erreicht. (mz/Babett Gumbrecht, Grit Pommer und Tina Edler)