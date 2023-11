Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mansfeld/MZ. - Werden die Mitarbeiter der Wilhelm Hoyer BV und Co KG in diesen Wochen und Tagen am Unternehmensstandort in Mansfeld angerufen, geht es nicht ausschließlich um Bestellungen und aktuelle Preise für Heizöl, Flüssiggas, Diesel oder Holzpellets. „Viele Privatkunden wollen von uns oft auch einfach nur einen Rat“, sagt Standortleiterin Steffi Timm. Dabei dreht es sich meistens um die Frage, ob sie im Zuge der Energiewende ihre Heizungen auf Wärmepumpen oder Photovoltaikanlagen umstellen sollen.