Molmerswende/MZ. - Es ist kein Geheimnis, dass es gute Nachrichten leider viel zu selten in die Zeitung schaffen. Aber es gibt sie immer wieder die positiven Dinge des Lebens, die es natürlich verdient haben, „an die große Glocke“ gehängt zu werden. Und genau das möchten wir in unserer neuen MZ-Serie, die heute in Molmerswende startet, tun. Wir möchten Ihnen Erfolgsgeschichten – so ist der Titel unserer Serie – erzählen.