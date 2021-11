Werkleitz-Magazin „Unter uns - Bildproduktionen im Mansfelder Land“ ist fertig

Hettstedt/MZ - Nach monatelanger künstlerischer und wissenschaftlicher Recherchen ist das Magazin zum Werkleitz-Festival „Unter uns - Bildproduktionen im Mansfelder Land“ fertig. 2020 begaben sich Künstler der Werkleitz-Gesellschaft und Studenten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig dafür ins Mansfelder Land und nach Hettstedt, um sich mit der Region und den Menschen, die dort leben, auseinanderzusetzen. Dabei gingen sie verschiedensten Fragen nach. So zum Beispiel: Inwieweit unterscheiden sich Ansichten von außen von jenen Bildern, die vor Ort bestehen? Was erzählt die Selbstbeschreibung und was verrät die Außensicht?

Erste Ergebnisse wurden bereits im vergangenen Jahr in der St.-Jakobi-Kirche in Hettstedt und in Form einer Ausstellung im Alten König im Hettstedter Stadtteil Molmeck vorgestellt. Dorthin kehren die Künstler jetzt erneut zurück, um das Endergebnis gebündelt im entstandenen Magazin, das nun auch im Mitteldeutschen Verlag erschienen ist, vorzustellen. Am kommenden Samstag, 20. November, 19.30 Uhr, wird dieses im Alten König (Kurts Garage) präsentiert. Anschließend findet die Filmvorführung „Das Fremde“ von Detlef Gumm und Hans-Georg Ullrich statt. Der Eintritt ist frei.

Mit der Vorstellung des Magazins soll die Arbeit im Mansfelder Land aber noch lange nicht enden, heißt es seitens der Werkleitz-Gesellschaft. Künftige wolle man weitere Formate und Festivals initiieren und die Auseinandersetzung mit Bildproduktionen weiterführen, heißt es. Die Werkleitz-Gesellschaft ist übrigens schon seit vielen Jahren im Landkreis aktiv. Bereits im Vorfeld des 500. Reformationsjubiläums 2017 waren die Künstler in Luthers Heimat unterwegs und knüpften so Kontakte zu den Kommunen und den Menschen.