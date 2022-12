Was die Besucher zum „Advent in den Kupferhöfen“ erleben können

Am 16. Dezember startet der dreitägige Weihnachtsmarkt auf dem Hettstedter Marktplatz - darunter auch der traditionelle „Advent in den Kupferhöfen“. Was die 13 teilnehmenden Höfe den Besuchern bieten und warum Schüler die öffentlichen Toiletten betreuen.

Hettstedt/MZ - Nach zwei Jahren Pause öffnen die Hettstedter Adventshöfe am Freitag, 16. Dezember, wieder ihre Pforten. Von 17 bis 23 Uhr können die Besucher in altbekannten und neuen „Höfen“ auf Genuss- und Entdeckungstour gehen. Neu ist vor allem der Hettstedter Heimatverein, der in diesem Jahr federführend erstmals die Höfeveranstaltung organisiert hat und in den leerstehenden Räumen des Ratskellers verschiedene Aktionen anbietet.