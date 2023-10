Der Jugendclub Leuchte aus Hettstedt hat ein Smoothie-Fahrrad gebaut, das beim Kupferfest am 14. und 15. Oktober präsentiert wird.

Was es mit dem Smoothie-Fahrrad des Hettstedter Jugendclubs Leuchte auf sich hat

Der Jugendclub Leuchte im Haus der Jugend in Hettstedt hat ein Smoothie-Fahrrad unter Anleitung von Sven Becker gebaut. Beim Testlauf tritt Niklas kräftig in die Pedale, um aus reiner Muskelkraft die gesunde Flüssigkeit aus Obst und Gemüse herzustellen.

Hettstedt/MZ - In die Pedale treten ist an sich ja schon gesund und stärkt die Fitness. Beim neuen Fahrrad vom Jugendclub Leuchte in Hettstedt wird noch eins draufgesetzt. „Wir haben ein Smoothie-Fahrrad gebaut“, sagt Ute Dietrich, Leiterin des Jugendclubs und erklärt gleich die Funktionsweise. „Nur durchs Strampeln und ohne Strom kann man sich einen Smoothie aus Obst und Gemüse herstellen. Der Mixer ist auf dem Gepäckträger angebracht. Von dort gibt es eine Verbindung zu den Pedalen“, sagt Dietrich.