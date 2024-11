In der Quenstedter Gaststätte „Zum Greml“ findet einmal monatlich ein Seniorennachmittag mit rund 50 Gästen statt. Dabei reicht die Idee schon Jahrzehnte zurück.

Was beim Seniorennachmittag in der Quenstedter Gaststätte „Zum Greml“ alles geboten wird

Marianne Siebold, Inge Teutloff und Lena Fischer (vorn, v.li.) gehören zu den Stammgästen des Seniorentreffs in der Gaststätte „Greml“ und waren bereits bei den früheren Runden im Dorfgemeinschaftshaus und den Gaststätten dabei.

Quenstedt/MZ. - Lautes Gemurmel und Tassenklappern füllt den großen Saal in der Gaststätte „Zum Greml“ in Quenstedt. Knapp 45 Gäste sind vor Ort, um am monatlichen Seniorentreffen teilzunehmen. „Wir machen das jetzt hier im Greml seit 2021.