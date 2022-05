Warum ein Erzieher aus Hettstedt eine Privataudienz bei Papst Franziskus erhält

Eisleben/Hettstedt/MZ - „Eine Audienz beim Papst? Das ist was Besonderes und Einmaliges im Leben“, sagt Sebastian Gebhardt. Er arbeitet als Erzieher beim Hettstedter Kolpingwerk und hat sich für die Bus-Pilgerreise „Mit Luther zum Papst“ beworben und wurde angenommen. Nun wird er als Busbegleiter in dem Reisebus mitfahren, der sich am 23. Oktober in Aschersleben in Bewegung setzt und Leute aus Mansfeld-Südharz und Halle einsammelt. Gebhardt ist ganz gespannt, was ihn in Rom und im Vatikan erwarten wird. „Ich war zwar schon privat in Rom, aber das ist nun etwas ganz Besonderes. So etwas werde ich wohl nur einmal in meinem Leben erfahren.“