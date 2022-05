Warum die Sechstklässler des Hettstedter Humboldtgymnasiums Müll sammelten

Die Klasse 6/3 des Humboldtgymnasiums hat in Hettstedt Müll gesammelt: So wie Lena und Amelie (v.li.), die am Projekt teilgenommen haben und die nächsten der insgesamt 23 Müllsäcke demonstrativ auf dem Markt stapeln.

Hettstedt/MZ - 23 Säcke voll mit Müll: So viel haben die Sechstklässler des Humboldtgymnasiums in Hettstedt innerhalb von drei Stunden in der Innenstadt gesammelt. „Wir wollen die Leute auf das Müllproblem aufmerksam machen“, sagt die zwölfjährige Lena und zeigt auf den Haufen grüner Säcke, den die Schüler demonstrativ unter der Linde am Markt aufgestapelt haben.