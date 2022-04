Warum der Hettstedter Box-Trainer Frank Hauke das Handtuch wirft

Hettstedt/MZ - Der Raum wirkt kahl. Kein Boxring ist zu sehen, kein Sandsack hängt in irgendeiner Ecke. Keine Kinder trainieren. Kurzum: Hier, im gut 70 Quadratmeter großen Raum in der Hettstedter Drushba-Halle, in dem bis vor kurzem noch das Boxherz der Kupferstadt schlug, herrscht Tristesse. Wie Hohn wirken die Buchstaben, die auf einer der Wände aufgetragen sind. In einer aufgemalten Boxerfaust seht K.O. Daneben ist der Spruch „Gib niemals auf“ zu lesen.