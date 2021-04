Waldbad Alterode startet mit neuen Betreiber in die Badesaison

Alterode

„Alles neu macht der Mai“ ist nicht nur ein altbekanntes Sprichwort. Im Waldbad Alterode trifft es in vielen Bereichen zu. Zum einen gibt es in diesem Jahr einen neuen Betreiber. Der Wasserversorger Midewa wird gemeinsam mit dem Förderverein Waldbad Alterode die Fäden in der Hand halten. Die Midewa kümmert sich dabei um die technischen Aspekte, die Pflege und Reinigung des Bads. „Die Kassierung wird dann über uns als Verein oder die Verwaltung laufen“, sagt Felix Büttner, Vorsitzender des Fördervereins und Ortsbürgermeister in Alterode. Ganz unerfahren ist der neue Betreiber zudem nicht. In Köthen und Gräfenhainichen beispielsweise kümmert sich die Midewa bereits um die Bäder.

Im vergangenen Jahr war noch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Wernigerode als neuer Betreiber im Waldbad eingestiegen. Das nur eine Saison später schon Schluss ist, hat aber nicht mit der Zusammenarbeit zu tun. Mit der sei man zufrieden gewesen, versichert Büttner. Viel mehr seien es wirtschaftliche Gründe, ergänzt Frank Sehnert, Bürgermeister der Einheitsgemeinde dazu: „Der neue Betreiber scheint uns günstiger“, erklärte er im zurückliegenden Bauausschuss. Konkrete Zahlen wollte er auf Nachfrage der MZ aber nicht nennen. „Wir rechnen sowieso erst am Ende der Saison ab“, so Sehnert.

Waldbad in Alterode: Vorbereitungen auf die Saison laufen

Wann die überhaupt starten kann, dahinter steht coronabedingt noch ein dickes Fragezeichen. Normalerweise wird die Saison immer Ende Mai eingeläutet. Im Waldbad - übrigens das einzige Freibad in der Einheitsgemeinde - ist man angesichts der Ungewissheit aber keineswegs untätig. Bereits im Februar haben die ersten Arbeiten begonnen, indem ein paar Heckenpflanzen in die Erde gebracht wurden, sagt Fördervereinschef Büttner. Hier und da versuchen die Mitglieder wie auch die Gemeindearbeiter - soweit es die Corona-Bedingungen zulassen - weitere Vorbereitungsmaßnahmen umzusetzen: Kleinere Schäden im Wasserbecken werden ausgebessert, das Becken gepinselt, die Grünflächen auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück saisonfit gemacht, das Volleyballfeld und die Freiluft-Kegelbahn vorbereitet.

Größere Arbeiten stehen derweil noch am Kiosk aus. Der wurde im vergangenen Jahr neu gebaut. Ebenso wie zwei Container direkt daneben, die als Umkleidekabine und Sanitärbereich dienen. Der Kiosk soll nun seinen noch fehlenden Putz samt Farbe bekommen. Auch das Kassenhäuschen bekommt einen neuen Farbanstrich, teilt Bauamtsleiterin Janet Klaus mit. Die gleichzeitig noch einen Aufruf startet. „Wir suchen noch zwei Rettungsschwimmer auf Minijobbasis“, sagt sie. Zwei Vollzeitkräfte gibt es bereits, die zusätzlichen sollen Unterstützung bieten.

›› Wer Interesse und die nötigen Voraussetzungen für den Rettungsschwimmerposten hat, meldet sich bei der Stadtverwaltung unter: post@arnstein-harz.de oder beim Förderverein Waldbad Alterode unter: waldbad@arnstein-harz.de (mz/Tina Edler)