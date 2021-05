Vorwürfe gegen Bauhofleiter erhoben

Mansfeld

- Die Stimmung ist angespannt: Den Mansfelder Stadträten, Ortsbürgermeistern und Ortschaftsräten liegt ein als „Offener Brief der Mitarbeiter der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld“ gekennzeichnetes Schreiben vor. Darin werden vor allem Vorwürfe gegen die Arbeit des Bauhofleiters sowie gegen Bürgermeister Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland) im Umgang mit Kritik an dessen Mitarbeitern erhoben. Vor allem der Führungsstil des im vergangenen Jahr eingestellten Bauhofleiters steht in der Kritik.

Das Schreiben wurde den Adressaten am Tag der jüngsten Bürgermeisterrunde anonym in die Briefkästen geworfen. Bürgermeister Koch hat nun Anzeige gegen unbekannt erstattet. „Die Vorwürfe entsprechen nicht den Tatsachen“, sagt er. Sie würden dem Ansehen der Stadt schaden.

Thema soll im Stadtrat besprochen werden

Großörners Ortsbürgermeister Bernd Hojenski, der den Vorsitz der CDU-Fraktion im Stadtrat hat, forderte in der Bürgermeisterrunde, die Klärung des Sachverhaltes nicht allein der Verwaltungsspitze zu überlassen. Die Stadträte sollten mit den Ortsbürgermeistern zur nächsten Stadtratssitzung das Thema auf die Tagesordnung bringen.

Er regte an, dass die Ortsbürgermeister in der Zwischenzeit den Kontakt zu den Gemeindearbeitern suchen sollten, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Das sei in seinem Fall bereits geschehen, so Hojenski. Ihm zufolge habe es in Bezug auf den Bauhof schon länger gegrummelt.

Marlitt Wiele, Chefin der Fraktion Freie Wählergemeinschaft, befürwortet auch eine Debatte im Stadtrat. Vorab will sie sich mit ihren Fraktionskollegen austauschen. Die Verantwortung sieht Karsten Ecke, Vorsitzender der Bürgerfraktion, dagegen zunächst bei Koch. „Der Bürgermeister muss für Aufklärung sorgen“, sagt er.

Bauhof schon mehrere Jahre in der Kritik

Die Anonymität des Schreibens ist für Linken-Fraktionschef Daniel Feuerberg ein Problem. Er hält es für wichtig, dass „die Verfasser des Schreibens aus dem Schatten treten und sich zu erkennen geben“. Immerhin gehe es zum Teil um schwere Vorwürfe.

Durch die Anonymität werde jedwede Möglichkeit genommen, um den Konflikt aufzuklären und zu bewältigen. Sein Eindruck vom Bauhof sei, dass er sich in eine positive Richtung entwickle.

An der Arbeit des Bauhofes war in den zurückliegenden Jahren mehrfach Kritik laut geworden. Mit der gesondert geschaffenen Stelle eines Bauhofleiters sollte dem hohen Arbeits- und Organisationsaufwand besser Rechnung getragen werden.

Dienstaufsichtsbeschwerde durch Bewerber

Doch die Personalie sorgte schon vorab für Diskussionen. Einer von drei Bewerbern hatte sich nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister wegen der Stellenausschreibung in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt gefühlt und eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister gestellt, die letztlich abgewiesen wurde.

Dass die Stelle im Vorjahr besetzt wurde, schätzt Michael Sommer als richtigen Schritt ein. In den Bereich müsse eine Führung rein, meint der Vorsitzende der Fraktion der Freien Bürger Mitteldeutschland. „Wir wollen den Brief trotzdem nicht unter den Tisch kehren“, erklärt er. Die Sachverhalte sollten dem Stadtrat erläutert werden. Dafür gebe es Amtsleiter, den Bauhofleiter und den Bürgermeister. (mz)