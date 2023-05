Hettstedt/MZ - In zwei Wochen, am 20. Mai, startet das Hettstedter Freibad in seine Saison. Damit dann, wenn auch das Wetter mitspielt, alles startklar ist, sind die Stadtmitarbeiter bereits seit einigen Wochen fleißig im Einsatz, um die Winterschäden zu beseitigen und das Bad sommerfit zu machen. „Etliche Grünpflegearbeiten konnten schon gemacht werden und mit den wärmeren Temperaturen wird die Liegewiese jetzt auch regelmäßig gemäht“, sagt Mario Reise, Sachgebietsleiter des Bereichs Schulen, Sport und Jugend in der Stadt Hettstedt.

